Moaña recupera sus urgencias tras seis años con la apertura del nuevo centro de salud el 15 de junio

Moaña volverá a contar en la villa con servicio de urgencias, que permanecía centralizado en el Punto de Atención Continuada de Cangas (PAC) desde abril de 2020. La prestación se recuperará con la apertura del nuevo centro de salud construido en los terrenos de Sisalde, que la Consellería de Sanidade pondrá en servicio el próximo 15 de junio. El departamento de la Xunta de Galicia garantiza que el nuevo centro contará con atención sanitaria urgente para la población durante las 24 horas, los siete días de la semana. Esta demanda mantiene, desde hace 237 semanas, a decenas de vecinos concentrándose cada domingo ante la Casa do Mar, en unas protestas encabezadas por el gobierno local (BNG).

En estos momentos, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ultima los preparativos para la puesta en marcha de esta nueva infraestructura sanitaria, definida por la Xunta como “de vanguardia”. El proyecto ha sido ejecutado con una inversión del Gobierno gallego que se aproxima a los 9,6 millones de euros, incluyendo tanto las obras como el equipamiento necesario para su funcionamiento.

Vista de la infraestructura desde la nueva calle Elisa de la Peña. / Santos Álvarez

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitará este sábado el nuevo centro sanitario acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente.

Desde Sanidade destacan que el nuevo equipamiento amplía de forma notable la superficie del actual centro de salud de Moaña, ubicado en la Casa do Mar. Además, subrayan que aportará “mayor comodidad, accesibilidad y capacidad para albergar nuevos servicios sanitarios”.

El inmueble, considerado el más grande de Galicia con estructura íntegra de madera, fue diseñado por el estudio Iglesias Veiga Arquitectos, responsable también del Centro Integral de Saúde de Lalín y del nuevo centro de salud que la Xunta está construyendo en Vilagarcía de Arousa.

La dotación ya está equipada. / Gonzalo Núñez

El nuevo espacio que en dos semanas tendrán a su disposición los moañeses contará con más de 3.500 metros cuadrados, duplicando en la práctica la superficie que actualmente tiene el municipio para atención primaria. El inmueble se dividirá en ocho áreas, según el estudio de necesidades. En total tendrá 8 consultas de medicina, 6 de enfermería, 1 de matrona, sala de toma de muestras, sala de técnicas, 6 salas polivalentes, 2 consultas de pediatría, 2 salas de enfermería pediátrica y 2 salas polivalentes de pediatría. A mayores contará con un despacho de coordinación, una sala para la educación sanitaria, un área de salud bucodental, otra de fisioterapia y espacio para el trabajador social, para telemedicina y ecografías.

En los últimos meses aumentaban las voces que pedían la apertura inmediata del espacio y , sobre todo por la demanda de urgencias, su puesta a punto entró en el gran caballo de batalla política en la localidad de los últimos años, que fue el del la sanidad. La Xunta había acordado un estudio con técnicos y trabajadores para determinar si la nueva dotación tendría o no urgencias o si convenía mentenerlas unificadas en Cangas para contar con más equipos médicos juntos. En este tiempo en varias ocasiones el portavoz del PP en la localidad, Alfonso Piñeiro, aseguró que habría urgencias porque el edificio contaba con espacio para ello.