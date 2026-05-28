La salud también se pesca

«O noso mar faiche ben». Con este lema se desarrolló este jueves una actividad en el exterior del centro de salud de Bueu para promocionar los productos del mar como fuente de salud y de beneficios. Una iniciativa promovida por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra, en colaboración con la Cofradía de Bueu, Concello y con representantes del sector hostelero. Porque la mejor manera de comprobar y probar que el mar sienta bien era degustar algunos de sus alimentos. Así, quienes se acercaron a una consulta o a pedir una cita al centro de salud pudieron aprovechar para picar un trozo de empanada de maíz con berberechos o unas croquetas de pulpo. Unos platos elaborados por el restaurante O Rincón de Cela.

Esta actividad forma parte del proyecto «Pesca Saúde», que promueve los productos locales y de proximidad. Una manera de destacar su valor nutricional y su papel en un modelo alimentario sostenible. El objetivo es ofrecer una respuesta positiva al descenso que se detecta desde hace años en el consumo de pescado fresco y al incremento de alimentos ultraprocesados. Una tendencia que tiene conscuencias sobre nuestra salud porque se puede relacionar con el aumento de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. «Promover o consumo regular de peixe galego non é só unha decisión dietética, senón tamén unha estratexia de saúde pública baseada na evidencia científica», argumentan desde el GALP Ría de Pontevedra.

La acción de este jueves en Bueu incluyó la realización de encuestas entre la ciudadanía para conocer sus hábitos alimenticios, cuántos días a la semana consumen pescado fresco y dónde lo suelen comprar. Para fomentar ese consumo se repartieron vales descuento por valor de 5 euros, que se pueden canjear en las pescaderías asociadas a la campaña de «Pesca saúde». En esta jornada no faltaron argumentos para convencer a la ciudadanía de los beneficios del pescado y marisco. «Son alimentos de alta densidade nutricional: conteñen moitos nutrientes esenciais en proporcións axeitadas e con poucas calorías», explican. Además, proporcionan proteínas de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales, y grasas cardiosaludables, que son ricas en ácidos omega-3, que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo.

Personal del GALP Ría de Pontevedra realizó una encuesta entre los pacientes que se acercaron al centro de salud para saber cuántos días a la semana consumen pescado fresco y dónde lo compran. / Santos Álvarez

Por si alguien necesitaba un pequeño empujón, el proyecto «Pesca saúde» también incluye un sorteo para disfrutar de un menú degustación para dos personasen un local de hostelería basado en productos de mar. Para entrar en el sorteo es necesario comprar en las pescaderías adheridas a esta iniciativa y acumular compras que en conjunto lleguen o superen los 60 euros.

Las próximas actividades serán con el sector de la restauración y la realización de talleres «batchcooking». Se trata de una forma de organizar la cocina de la semana que consiste en preparar en un mismo momento varias elaboraciones o bases, que luego se pueden combinar y reutilizar en diferentes comidas.