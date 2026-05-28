La reforma de Pazos Fontenla en Bueu: una obra «imprescindible», «inaprazable» y hasta de «urxencia extrema»

El gobierno local de Bueu presentó este jueves a los vecinos y comerciantes de la céntrica calle Pazos Fontenla el proyecto para la reurbanización y renovación de servicios. Una obra con un plazo de ejecución estimado de 18 meses y que por sus características generará molestias y problemas de movilidad. Pero se trata de una actuación «imprescindible», «inaprazable» e incluso de «urxencia extrema» en palabras del alcalde, Félix Juncal. Una urgencia que se relaciona con la ausencia de una red separativa de pluviales y con la amenaza constante de crecidas en el tramo urbano del río Bispo.

Esta reunión llega después de que hace menos de un mes la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), que depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, remitiese al Concello de Bueu una propuesta de convenio para la primera fase de este proyecto, que es la más importante y costosa: casi 2,4 millones de euros, de los que la AXI aportará el 70% (más de 1,6 millones) y el consistorio los 715.000 euros restantes a través del Plan +Provincia 2026 y 2027.

Antes de poder licitar los trabajos aún es necesario completar una serie de trámites. El primero pasa por la aprobación en pleno del texto del convenio presentado por la AXI, que debe ser informado por los servicios técnicos municipales. El dictamen de Secretaría ya está listo y en los próximos días se espera contar con el de Intervención. «O asunto levarase a pleno o antes posible», avanza Juncal.

El Concello también debe recibir la resolución por parte de la Diputación de Pontevedra con la confirmación de la ayuda del Plan +Provincia 2026 solicitada para esta obra y el adelanto de la de 2027, una posibilidad que prevén las bases del programa provincial para los proyectos de carácter plurianual. «En todo caso, unha vez aprobado o convenio en pleno poderíamos comezar co proceso de licitación mediante a fórmula de contratación anticipada», explica el alcalde bueués. Esto permitiría agilizar los plazos hasta el momento de la adjudicación, un trámite que quedaría en suspenso hasta disponer de la resolución en firme de los fondos del Plan +Provincia.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva fueron los encargados de explicar el proyecto para la reurbanización de la calle Pazos Fontenla, en Bueu. / Santos Álvarez

La reunión de este jueves se celebró en el auditorio del Centro Social do Mar, con la presencia de numerosos vecinos y representantes del ejecutivo local BNG-PSOE, y Félix Juncal estuvo acompañado en las explicaciones por el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva. Antes de entrar ambos justificaban la trascendencia de este proyecto por el impacto que debe suponer para amortiguar las posibles inundaciones y las crecidas del río Bispo. «É unha obra de urxencia extrema porque cada ano a situación vaise agravando. Os traballos que se fixeron ata o de agora nas rúas transversais permitiron reducir os desbordes do río, pero debemos apostar xa por novas infraestruturas», argumentan.

«Racionalizar» las infraestructuras y separar las aguas procedentes de las partes altas

La propuesta técnica para la calle Pazos Fontenla fija la dotación de una red separativa de pluviales, una auténtica prioridad para el consistorio. «Hai que racionalizar e separar as augas que veñen da parte alta de Bueu e que colapsan o actual colector, que está deteriorado e é insuficiente», insisten. En este sentido recalcan que esta intervención deberá complementarse con la obra que prevé Augas de Galicia en el entorno del Bispo y As Lagoas, que consistirá en la creación de una zona de inundación controlada de más de 20.000 metros cuadrados.

El conjunto del proyecto asciende a 3,1 millones de euros y se dividirá en tres fases. La primera es la que acapara la mayor inversión y la que concentra la mayor complejidad técnica. Se trata de renovar las redes de saneamiento y abastecimiento en los dos lados de la calle y a lo largo de un tramo de un kilómetro, desde el cruce de la Escola Náutica hasta Fonte da Abilleira. En esta fase también figura la dotación de la red de pluviales, la renovación de las aceras y del pavimento.

Para la segunda y tercera fase quedarían el nuevo alumbrado [la preinstalación de las canalizaciones ya se incluirá en la primera] y el mobiliario urbano y arbolado, que se pretenden tramitar en paralelo a las obras de la primera.