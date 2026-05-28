Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez al Congreso«Caso Oresa»Botín del IvyMorre Antolín AlcántaraFin huelga basura VigoDía Fuerzas Armadas VigoArena Praia AméricaIlaix Moriba
instagramlinkedin

Música

O pianista cangués de jazz Xan Campos gaña o Premio Martín Códax co seu disco "Amorodios"

O músico cangués recibiu o galardón de mans de James Rhodes na gala celebrada este mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra

A xira de presentación do álbum incluirá un concerto no Jazzaldia de Donostia, o festival de jazz máis antigo do Estado

O pianista cangués Xan Campos co seu Premio Martín Códax na categoría de jazz e músicas improvisadas polo disco «Amorodios».

O pianista cangués Xan Campos co seu Premio Martín Códax na categoría de jazz e músicas improvisadas polo disco «Amorodios». / Premios Martín Códax

David García

Cangas

O pianista cangués Xan Campos vén de gañar o Premio Martín Códax da Música na categoría de jazz co seu novo disco, «Amorodios». Un galardón que recolleu de mans dun dos grandes nomes do piano a nivel internacional: James Rhodes. A gala celebrouse este mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra e este recoñecemento supón un dobre premio para Cangas xa que un dos músicos que acompaña a Xan Campos neste proxecto é o baterista cangués Iago Fernández.

Os Premios Martín Códax da Música acadan a súa decimoterceira edición, con preto de 60 artistas e proxectos musicais seleccionados como finalistas nunha quincena de categorías que abranguen todos os estilos musicais. Un palmarés que tamén inclúe os Premios Organistrum no eidos de comunicación e difusión musical, festivais e salas de concertos.

Na categoría de jazz e músicas improvisadas os finalistas eran María Toro, Manuel Cebrián-Punctum e o propio Xan Campos co seu disco «Amorodios». Un proxecto que conta coa voz de Faia Díaz (De Vacas) e co guitarrista Virxilio da Silva. O xurado distinguiu a calidade artística dun proxecto que afonda «nun jazz contemporáneo aberto, creativo e trangresor, combinando improvisación, risco e identidade propia».

A foto de familia con todos os galardoados nos Premios Martín Códax da Música, este mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra.

A foto de familia con todos os galardoados nos Premios Martín Códax da Música, este mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra. / Premios Martín Códax

Este recoñecemento é a confirmación do excelente momento creativo do jazz galego e reforza o papel de Cangas como un dos focos máis activos no eido da música contemporánea.

Noticias relacionadas y más

A xira de presentación deste novo disco proseguirá nos vindeiros meses, incluíndo unha parada destacada: o cuarteto de Xan Campos é un dos convidados na 61 edición do Jazzaldia de Donostia-San Sebastián. Trátase do festival de jazz máis antigo do Estado e é unha das grandes citas europeas deste xénero, na que o pianista cangués compartirá cartel con algunhas das principais figuras internacionais do jazz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
  2. El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
  3. Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
  4. La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
  5. Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
  6. O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández
  7. Unos 400 vecinos gritan en Cangas 'fora fascistas da nosa vila
  8. Fiebre por el furancho en Coiro

O pianista cangués de jazz Xan Campos gaña o Premio Martín Códax co seu disco "Amorodios"

O pianista cangués de jazz Xan Campos gaña o Premio Martín Códax co seu disco "Amorodios"

La campaña de recolección de mejilla se amplía un mes más

La campaña de recolección de mejilla se amplía un mes más

Mercadillo a favor de la Escola María Soliña en la India

Mercadillo a favor de la Escola María Soliña en la India

El Concello aclara que serán los comerciantes los que coloquen carteles en Méndez Núñez con la ordenanza para prohibir el fútbol en las plazas

El Concello aclara que serán los comerciantes los que coloquen carteles en Méndez Núñez con la ordenanza para prohibir el fútbol en las plazas

El Museo do Videoxogo extiende su actividad al auditorio municipal

El Concello de Cangas adjudica por 13.612 euros el estudio técnico para la mejora del transporte público en el municipio

El Concello de Cangas adjudica por 13.612 euros el estudio técnico para la mejora del transporte público en el municipio

Cualquier edad es buena para salvar una vida

Cualquier edad es buena para salvar una vida

El centro de salud de Moaña abre el día 15 y la Xunta garantiza «atención urgente» las 24 horas pero sin aclarar si contará con el PAC

El centro de salud de Moaña abre el día 15 y la Xunta garantiza «atención urgente» las 24 horas pero sin aclarar si contará con el PAC
Tracking Pixel Contents