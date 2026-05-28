Cultura
El Museo do Videoxogo extiende su actividad al auditorio municipal
Redacción
Cangas
El Museo do Videoxogo ha cerrado el curso escolar con un incremento de su programa de actividades y de su visibilidad gracias a la extensión de estas últimas al auditorio municipal. El centro ha colaborado con concello y dirección del auditorio para complementar las visitas de escolares al museo con oferta dentro de esa instalación. La nueva fórmula, señalan sus responsables, permitirá alcanzar las aproximadamente mil visitas de estudiantes en este año.
El auditorio ha acogido obradoiros centrados en el videojuego desde diferentes perspectivas culturales o sociales, como medio de expresión artística, o sobre la presencia del gallego en la industria o de la mujer en este sector.
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández
- Unos 400 vecinos gritan en Cangas 'fora fascistas da nosa vila
- Fiebre por el furancho en Coiro