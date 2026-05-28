El Museo do Videoxogo extiende su actividad al auditorio municipal

El Museo do Videoxogo ha cerrado el curso escolar con un incremento de su programa de actividades y de su visibilidad gracias a la extensión de estas últimas al auditorio municipal. El centro ha colaborado con concello y dirección del auditorio para complementar las visitas de escolares al museo con oferta dentro de esa instalación. La nueva fórmula, señalan sus responsables, permitirá alcanzar las aproximadamente mil visitas de estudiantes en este año.

El auditorio ha acogido obradoiros centrados en el videojuego desde diferentes perspectivas culturales o sociales, como medio de expresión artística, o sobre la presencia del gallego en la industria o de la mujer en este sector.