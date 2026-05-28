Solidaridad
Mercadillo a favor de la Escola María Soliña en la India
La oenegé Shanga Galicia, con socios de Cangas y Vigo, organiza una venta benéfica en la Capela do Hospital hasta el lunes
La Capela do Hospital, en el centro de Cangas, acoge hasta el lunes un mercadillo solidario para recaudar fondos para la Escola María Soliña, en la India. Un centro educativo que en 2025 cumplió 20 años y que está impulsado por la viguesa Neneta Herrero, afincada en Cangas. Esta escuela atiende a más de 300 jóvenes, con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años, y muchos de ellos estudian en régimen de internado.
La Escola María Soliña está ubicada en la localidad de Odisha y está gestionada por la oenegé Shanga Galicia. La iniciativa permite la escolarización de cientos de jóvenes, con el sistema de educación reglado del país asiático. Pero además ofrece alojamiento y manutención, lo que significa más de 900 platos de comida al día. A ello hay que unir el vestuario, sueldos del profesorado, cuidadores, cocineras... Unos gastos que se sufragan por los socios de Shanga Galicia, que mayoritariamente son del entorno de Cangas y Vigo.
Los mercadillos solidarios como el que se organiza estos días suponen otra fuente de financiación para hacer frente a los costes de la Escola María Soliña en la India. La Capela do Hospital está abierta en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas y las personas que deseen colaborar encontrarán artículos y objetos tradicionales de la zona en la que se ubica la escuela y material procedente de tiendas colaboradoras con la oenegé Shanga Galicia.
La celebración de este mercadillo benéfico se recuperó en 2025 después de un parón de varios años, que coincidió con la pandemia del coronavirus.
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