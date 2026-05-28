Música en directo
El festival Metal Nostrum llega hoy a The Trooper, en Cangas
Este viernes actuarán Terader y Congrio
El sábado habrá otros dos conciertos bajo el título «Lo llamaban Rock'n'Roll», con los grupos Mar de Fondo e Inadaptados
R.M.
Cangas
El festival itinerante Metal Nostrum llega este viernes a la sala The Trooper, en Cangas. Incluirá un doble concierto con las bandas Terader y Congrio. La apertura de puertas será a las 21.30 horas y la entrada cuesta 10 euros.
El sábado habrá dos nuevos conciertos bajo el título «Lo llamaban Rock’n’Roll». En esta ocasión actuarán Mar de Fondo e Inadaptados. En este caso las entradas cuestan 8 euros en anticipada y 10 en taquilla.
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