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El festival Metal Nostrum llega hoy a The Trooper, en Cangas

Este viernes actuarán Terader y Congrio

El sábado habrá otros dos conciertos bajo el título «Lo llamaban Rock'n'Roll», con los grupos Mar de Fondo e Inadaptados

La banda Terader, que estará en The Trooper este viernes.

La banda Terader, que estará en The Trooper este viernes. / Terader

R.M.

Cangas

El festival itinerante Metal Nostrum llega este viernes a la sala The Trooper, en Cangas. Incluirá un doble concierto con las bandas Terader y Congrio. La apertura de puertas será a las 21.30 horas y la entrada cuesta 10 euros.

El sábado habrá dos nuevos conciertos bajo el título «Lo llamaban Rock’n’Roll». En esta ocasión actuarán Mar de Fondo e Inadaptados. En este caso las entradas cuestan 8 euros en anticipada y 10 en taquilla.

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