El festival Metal Nostrum llega hoy a The Trooper, en Cangas

El festival itinerante Metal Nostrum llega este viernes a la sala The Trooper, en Cangas. Incluirá un doble concierto con las bandas Terader y Congrio. La apertura de puertas será a las 21.30 horas y la entrada cuesta 10 euros.

El sábado habrá dos nuevos conciertos bajo el título «Lo llamaban Rock’n’Roll». En esta ocasión actuarán Mar de Fondo e Inadaptados. En este caso las entradas cuestan 8 euros en anticipada y 10 en taquilla.