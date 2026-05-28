La Asociación Cultural Rialdarca de Moaña organiza una asamblea para oponerse a una residencia de mayores en el monte de O Carrachal

La Asociación Cultural Rialdarca , desde la «Plataforma Dixital: Rial D' Arca Protexe O Corazón» convoca una asamblea vecinal abierta para este domingo, 31 de mayo, a las 17.00 horas, en el Mirador do Carrachal. La plataforma engloba un «sentir común» de la propia Asociación Cultural Rialdarca, así como del Colectivo Rialdarca integrado en Adega, Loita Verde y el colectivo vecinal A Praia-A Seara. El objetivo del encuentro es «explicar e informar» a la ciudadanía sobre la «compleja situación» del proyecto impulsado por un promotor privado para construir en la zona una residencia de mayores, que sería la primera del municipio.

Los colectivos se oponen a la ubicación elegida desde que se conoció la propuesta. Consideran que las edificaciones y los viales previstos podrían afectar a la Carballeira do Carrachal y al tramo bajo del sendero fluvial del Rialdarca, un espacio que definen como el pulmón verde más próximo al casco urbano moañés. Según los convocantes, el proyecto contempla dos grandes edificios en la cumbre del monte, en la parte norte del mirador público municipal, lo que, a su juicio, supondría «un enorme impacto paisajístico». También alertan de una posible «degradación» derivada del desvío del vial unos 30 metros sobre el talud que da hacia el sendero del río Rialdarca.

Los colectivos destacan que este entorno funciona como un refugio acústico y natural, un espacio de paz y encuentro social y cultural, con abundante biodiversidad y un importante patrimonio etnográfico.

Durante la asamblea, los organizadores prevén exponer los documentos técnicos y jurídicos relacionados con el proyecto de la residencia. También invitan al Gobierno local a mantener una «escucha reflexiva y comprometida», al entender que le corresponde garantizar la protección del corredor ecológico del Rialdarca.

Los convocantes reconocen que Moaña necesita una residencia de mayores ante la falta de este servicio en el municipio, pero sostienen que la ubicación propuesta es «errónea».