El Concello de Cangas adjudica por 13.612 euros el estudio técnico para la mejora del transporte público en el municipio

El Concello de Cangas ha adjudicado por 13.612 euros la realización del estudio técnico para la mejora de la movilidad en el municipio, que permitirá al gobierno local decidirse por la implantación de un Simu (Servicio de Interés Municipal), tal y como le propuso la Xunta de Galicia, o bien por otra alternativa. Lucía Castro Fernández asumirá el trabajo tras haber presentado la mejor de las tres ofertas (las otras dos fueron Pilot CCS Service Consultancy y Retnova Proxectia Consulting), rebajando en más de 4.500 euros el precio base de licitación, que estaba fijado en los 18.150 euros. Ahora dispondrá de un plazo de seis meses para presentar sus conclusiones, que tendrán que estar listas antes del 30 de noviembre.

La apuesta por acometer un estudio de estas características surge de la necesidad de buscarle solución a las limitaciones en cuanto a conectividad territorial y cobertura del transporte en autobús en el municipio, principalmente en lo que se refiere a las conexiones de las zonas rurales con el centro. Las lagunas en este sentido afectan tanto a franjas horarias como a ámbitos territoriales «con servicios insuficientes o escasamente adaptados a las necesidades reales de la población», tal y como se recoge en las bases del contrato. El caso de O Hío, con las de aldeas de Donón y Vilanova, es uno de los más claros. Cangas ha planteado la situación en varias ocasiones, y en la última reunión del pasado 13 de abril ante la Dirección Xeral de Mobilidade la respuesta autonómica fue la de proponer un Simu, cuyos costes serían asumidos por el propio concello.

Además de mostrar su disconformidad por lo que consideran que sería asumir competencias que no son propias, el concello no descartó de plano esa opción, pero decidió estudiarla para comprobar su viabilidad operativa y económica, y si había otras alternativas mejores. En este contexto ha acelerado la licitación de un contrato menor para poner en marcha este estudio, que analizaría la situación actual, incidiendo en aspectos como la evaluación de la demanda presente y futura, la identificación de déficits de cobertura o la viabilidad técnica, funcional y económica de las diferentes propuestas.

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El estudio técnico deberá incluir un diagnóstico de la situación actual en el que se incluyan los servicios actuales de transporte con sus horarios y rutas; un análisis de la demanda tanto actual como potencial, en función de sus necesidades (laborales, educativas, comerciales, turísticas, etcétera); y la identificación de las zonas deficitarias, con los núcleos rurales, zonas de población más envejecida o áreas de difícil accesibilidad. Pero también deberá realizar propuestas de mejora con nuevas rutas, ampliación de horarios o alternativas de conexión, y, finalmente, un análisis de viabilidad tanto técnica como económica, recogiendo un cálculo del coste final con la estimación de los usuarios potenciales.