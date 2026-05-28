El Concello aclara que serán los comerciantes los que coloquen carteles en Méndez Núñez con la ordenanza para prohibir el fútbol en las plazas

El Gobierno local de Cangas ha aclarado que no procederá a la colocación de ningún cartel en la zona peatonal de Méndez Núñez advirtiendo de la existencia de una ordenanza que prohíbe jugar al fútbol en las vías públicas, sino que serán los propios comerciantes quienes lo hagan, con el beneplácito, eso sí, de los dirigentes municipales. Así lo ha matizado la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, tras la reunión mantenida ayer con los representantes de los comerciantes de Méndez Núñez y del Eirado do Sinal. De este modo, el concello entregará los carteles informativos con el sello de la Policía Local para que los afectados los sitúen en una parte visible de sus escaparates, a fin de que tengan un efecto disuasorio para quienes estén incumpliendo la normativa municipal.

Gestido subraya de que «no se trata de prohibir nada, sino de cumplir con una ordenanza que ya existe», a la vez que advierte de la potencial peligrosidad de jugar al balón en espacios no habilitados para ello, ya que se puede dañar no solamente los negocios de alrededor, sino «a mayores, bebés, personas con dificultades de movilidad». Y que en caso de que sucediese algo similar, la Policía podría actuar, previa identificación del causante de los daños, «y la responsabilidad recaería en los padres de los menores».

Rechaza la regidora de Cangas la opción de haber asumido directamente el concello la colocación de una señal informando sobre la ordenanza «porque si no tendríamos que ponerla en todos los sitios», además de que estima que con la colocación de los carteles por parte de los comerciantes «debería de ser suficiente» para solucionar el problema. En este sentido, recuerda que ya hubo un problema similar en otra parte del municipio y que se solventó del mismo modo que se quiere hacer ahora, con un papel de advertencia en ese negocio.

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La polémica surgió hace quince días después de que propietarios de varios negocios instalados mayormente en la plaza situada entre el Eirado do Sinal y la calle Méndez Núñez mostrasen su malestar por los menores jugando al fútbol en el lugar. Apuntaban que los balonazos en los escaparates -usados en ocasiones como improvisadas porterías- eran una constante y que el peligro de dañarlos era más que evidente. El concello descartó de inicio poner carteles de prohibición, y abogó por una solución negociada con los locales afectados, además de incidir de que se trataba en gran medida de un problema de educación y sentido común.