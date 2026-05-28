Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez al Congreso«Caso Oresa»Botín del IvyMorre Antolín AlcántaraFin huelga basura VigoDía Fuerzas Armadas VigoArena Praia AméricaIlaix Moriba
instagramlinkedin

Evento solidario

Caminata contra el cáncer por Moaña este domingo

Representantes de la AECC y del Concello moañés. | SANTOS ÁLVAREZ

Representantes de la AECC y del Concello moañés. | SANTOS ÁLVAREZ

Fran G. Sas

Moaña

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organiza la 11ª «andaina solidaria». La salida será el 31 de mayo a las 10.00 horas desde la playa de O Con. El recorrido será de 6,5 kilómetros por todo el litoral de Moaña hasta la antigua isla de Samertolaméu para regresar al punto de partida. El precio es de 6 euros e incluye una camiseta. Todo lo que se recaude irá a financiar los programas y servicios gratuitos a pacientes oncológicos y familiares. En todo 2025 la AECC realizó 288 intervenciones en Moaña y 582 en Cangas a través de servicios como atención psicológica o asesoramiento jurídico. Las inscripciones se realizan en el teléfono 683669914. O en la sede de Cangas los martes y jueves de 11.00 a 13.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents