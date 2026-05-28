Evento solidario
Caminata contra el cáncer por Moaña este domingo
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organiza la 11ª «andaina solidaria». La salida será el 31 de mayo a las 10.00 horas desde la playa de O Con. El recorrido será de 6,5 kilómetros por todo el litoral de Moaña hasta la antigua isla de Samertolaméu para regresar al punto de partida. El precio es de 6 euros e incluye una camiseta. Todo lo que se recaude irá a financiar los programas y servicios gratuitos a pacientes oncológicos y familiares. En todo 2025 la AECC realizó 288 intervenciones en Moaña y 582 en Cangas a través de servicios como atención psicológica o asesoramiento jurídico. Las inscripciones se realizan en el teléfono 683669914. O en la sede de Cangas los martes y jueves de 11.00 a 13.00 horas.
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