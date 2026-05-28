Illas Atlánticas
Brais Lorenzo, premio World Press Photo, en Ons
Impartirá un curso de fotografía el 20 y 21 de junio y será jurado del concurso «Habitar Ons»
El fotoperiodista y colaborador de FARO Brais Lorenzo estará en junio en la isla de Ons para impartir un curso de fotografía y como presidente del concurso fotográfico «Habitar Ons». El fotógrafo fue distinguido recientemente con el premio World Press Photo 2026 a nivel europeo por su cobertura de los incendios del pasado verano en Galicia.
La actividad está organizada por el Grupo Acuña y se desarrollará los días 20 y 21 de junio, coincidiendo con el fin de semana del solsticio de verano. Las plazas para este curso de fotografía son limitadas, para solo 15 personas, y para reservas e información es ne cesario llamar al 986 441 678 o escribir al correo info@vioviajes.com.
La formación incluirá talleres de técnica de fotografía, rutas guiadas por la isla, una sesión colectiva de edición y una salida nocturna con una charla de Brais Lorenzo. Los participantes embarcarán en el puerto de Bueu el sábado a las 9.30 horas y regresarán el domingo a las 19.30 horas.
Este curso se completará con el concurso «Habitar Ons». Cada uno de los participantes presentará una única fotografía tomada durante ese fin de semana y las imágenes seleccionadas se expondrán durante todo el verano en Casa Acuña. La propuesta quiere ser una invitación a retratar la isla no como un destino turístico, sino como un territorio con su gente, oficios, luz y silencio. «He fotografiado y disfrutado Ons. Es un destino con al que guardo especial cariño; su naturaleza, luz, silencio y sus gentes son un regalo para mí. Esta actividad conecta con mi proyecto ‘Habitar o Baleiro’ y seguro que nos ayudará a ver este paraíso con otros ojos», concluye Brais Lorenzo.
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