La Asociación Praia-Seara, del centro urbano, se suma a las voces que piden al Concello de Moaña aceptar los terrenos de la Sareb

La corporación de Moaña celebra este jueves 28 el pleno municipal de mayo, con la vivienda como uno de los puntos principales del orden del día. El gobierno local, del BNG, someterá a votación su propuesta para solicitar a la Sareb que ceda directamente a la Xunta de Galicia los terrenos de su propiedad en el ámbito de As Raíñas, al considerar que la Administración autonómica es la competente en materia de vivienda pública. La Sareb había ofrecido previamente estas parcelas al propio Concello de Moaña de forma gratuita. La decisión del ejecutivo local ya fue criticada por los grupos de la oposición, PP y PSOE, y ahora a esas voces se suma la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, que agrupa a residentes del casco urbano.

La junta directiva de la entidad vecinal considera que el Concello «no debe perder la oportunidad» de incorporar los terrenos de As Raíñas, incluidos en el antiguo plan urbanístico fallido de A Xunqueira A-2. El colectivo entiende que rechazar su recepción supondría desaprovechar una oportunidad para Moaña, aunque el proceso pueda implicar gastos para las arcas municipales, tanto en la transmisión como en el posterior acondicionamiento urbanístico del ámbito.

«En el futuro podrían tener múltiples usos, como ser cedidos al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para que desarrolle vivienda pública protegida», señalan desde la asociación. La entidad recuerda, además, que el Concello ya dispone en la zona de una parcela de titularidad municipal de 7.900 metros cuadrados, que también podría ser desarrollada.

Desde A Praia-A Seara plantean otros posibles usos para esta bolsa de suelo, como una futura residencia pública, «un servicio muy necesario y del que carecemos», así como espacios destinados a servicios sociales o comunitarios. La asociación subraya que los terrenos de la Sareb ofrecen importantes ventajas constructivas con respecto a otros ya públicos y reclama que el Concello valore su incorporación al patrimonio municipal.