Educación
Premios para los colegios de San Roque (Cangas) y A Torre (Bueu)
R.M.
O Morrazo
Los colegios de San Roque, en Cangas, y A Torre-Cela, en Bueu, recogieron ayer sendos galardones. El centro educativo cangués recogió el primer premio en el concurso Tolerancia Cero ao Acoso Escolar, en la categoría de educación infantil y primaria. La entrega tuvo lugar en Santiago, con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Por su parte, una alumna del colegio de A Torre –Nuria Barreira Pérez– ganó el primer premio del certamen escolar «E ti, que pensas da igualdade» en la categoría de 3º y 4º de educación primaria. Este galardón lo convoca la Diputación de Pontevedra y la gala de entrega fue en el centro vacacional de A Lanzada.
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