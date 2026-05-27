Premios para los colegios de San Roque (Cangas) y A Torre (Bueu)

Los colegios de San Roque, en Cangas, y A Torre-Cela, en Bueu, recogieron ayer sendos galardones. El centro educativo cangués recogió el primer premio en el concurso Tolerancia Cero ao Acoso Escolar, en la categoría de educación infantil y primaria. La entrega tuvo lugar en Santiago, con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

La entrega de los premios "E ti, que pensas da igualdade?" de la Diputación, en los que resultó galardonada una estudiante del colegio A Torre-Cela. / Rafa Estévez

Por su parte, una alumna del colegio de A Torre –Nuria Barreira Pérez– ganó el primer premio del certamen escolar «E ti, que pensas da igualdade» en la categoría de 3º y 4º de educación primaria. Este galardón lo convoca la Diputación de Pontevedra y la gala de entrega fue en el centro vacacional de A Lanzada.