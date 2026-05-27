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Educación

Premios para los colegios de San Roque (Cangas) y A Torre (Bueu)

La entrega de los premios de inclusión y convivencia de la Consellería de Educación, en los que el colegio de San Roque ganó el primer Tolerancia Cero ao Acos Escolar.

La entrega de los premios de inclusión y convivencia de la Consellería de Educación, en los que el colegio de San Roque ganó el primer Tolerancia Cero ao Acos Escolar. / Mónica Arcay

R.M.

O Morrazo

Los colegios de San Roque, en Cangas, y A Torre-Cela, en Bueu, recogieron ayer sendos galardones. El centro educativo cangués recogió el primer premio en el concurso Tolerancia Cero ao Acoso Escolar, en la categoría de educación infantil y primaria. La entrega tuvo lugar en Santiago, con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

La entrega de los premios &quot;E ti, que pensas da igualdade?&quot; de la Diputación, en los que resultó galardonada una estudiante del colegio A Torre-Cela.

La entrega de los premios "E ti, que pensas da igualdade?" de la Diputación, en los que resultó galardonada una estudiante del colegio A Torre-Cela. / Rafa Estévez

Por su parte, una alumna del colegio de A Torre –Nuria Barreira Pérez– ganó el primer premio del certamen escolar «E ti, que pensas da igualdade» en la categoría de 3º y 4º de educación primaria. Este galardón lo convoca la Diputación de Pontevedra y la gala de entrega fue en el centro vacacional de A Lanzada.

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