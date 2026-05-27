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Premio de igualdad para una alumna de A Torre

Algunos de los premiados en el acto celebrado este martes en A Lanzada. | FDV

Algunos de los premiados en el acto celebrado este martes en A Lanzada. | FDV

Redacción

Moaña

Una alumna del colegio de A Torre-Cela, de Bueu, fue premiada este martes por la Diputación de Pontevedra por su participación en el concurso escolar «E ti, que pensas da igualdade?». La iniciativa fue promovida por la institución provincial con motivo de la conmemoración del pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La galardonada fue Nuria Barreira Pérez y el premio consistió en una tableta. Fue el primer premio individual en la categoría de 3º y 4º de Educación Primaria. El grupal en la misma categoría fue para el CEIP Isidora Riestra de Poio.

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La entrega se celebró en el Centro Vacacional de A Lanzada y acudieron más de 400 pequeños de centros educativos de hasta 12 ayuntamientos de la provincia.

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