El PP de Bueu exige un plan de mejora urgente para los parques infantiles

El PP de Bueu reclama un plan urgente de conservación y mejora de los parques infantiles del municipio y alerta de su «evidente deterioro» y riesgo para los usuarios. Entre las deficiencias detectadas y trasladadas por quejas vecinales señalan numerosas piezas oxidadas, elementos rotos y deteriorados o la ausencia de piezas alcolchadas en el suelo, lo que puede ocasionar heridas en caso de caída.

La portavoz del PP bueués, Elena Estévez, ejemplificaron la mala situación de los parques con el ubicado en el barrio de Banda do Río. «É o que presenta as peores condicións e que incluso parece incrible que siga aberto ao público porque hai elementos que non se poden usar ou que non sexa obxecto dunha reparación inmediata para paliar a súa sensación de abandono», argumenta.

Desde el PP responsabilizan de la situación al gobierno local y a su «absoluta inacción» sobre unas infraestructuras básicas y que son empleadas cada día por multitud de menores. «As súas malas condicións imposibilita que poidan ser empregados con normalidade polos cativos porque entranan riscos para eles», añade.

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Elena Estévez insiste en que las deficiencias detectadas en los parques infantiles municipales «non son unha cousa puntual ou que suceden de un día para outro», sino que son un reflejo de que «levan moitos anos sen coidarse e sen un euro investido por parte do Concello de Bueu». n