El palco de la alameda de Cangas cumple un siglo

Cangas vuelve este sábado la mirada atrás para conmemorar el siglo de vida de su palco de la Alameda vella o Xardíns de Félix Soage, que fue inaugurado, como indica su placa en 1926 y construido gracias a las donaciones de este cangués y que emigró en 1858 a Argentina en donde hizo fortuna. Soage se convirtió en un filántropo para su pueblo natal y entre las obras que se llevaron a cabo con sus donaciones están la plaza de abastos o la reconstrucción de la bóveda principal de la iglesia y el órgano.

El palco en la actualidad, en la Alameda Vella. / Gonzalo Núñez

La alameda vella y su palco siempre han sido un emblema para Cangas y por eso este aniversario no pasa desapercibido para los vecinos de la Asociación Fonte Garrida, del casco histórico, que ha organizado para este sábado, a partir de las 19:00 horas, una Romaría, en colaboración con el Concello, a la sombra de este placo y a lo largo de la calle Eduardo Vincenti, en donde habrán puestos con "trebellos" o elementos antiguos de pesca, algunos de ellos aportados por el arquitecto técnico y miembro de "Fonte Garrida", Francisco Mallo, junto a unos carros de bolas que él mismo ha construido para que los niños disfruten de juegos populares con aquellos famosos aros también y se colocarán cinco paneles con fotografías y textos del antes y el después del frente marítimo de Cangas, el antes y el después marcado por unos rellenos que alejaron, por ejemplo, la plaza de abastos de la orilla del mar. Los rellenos quitaron espacio al mar para ampliar viales, crear espacio de ocio de aparcamiento. De ese frente desapareció la Fábrica de Luces y también la capela do Hospital que después se reconstruyó en la alameda nueva.

Obras de ampliación del palco en 1999. / MIGUEL NUNEZ

En esa imagen antigua del frente marítimo aparece el palco, del que hay historia todavía por documentar. Aparece todavía sin cubrir en una imagen de la alameda de los años 40. El historiador Xerardo Dasairas asegura que el palco fue uno de los últimos elementos construidos en la alameda, que fue cedida al Concello en agosto de 1913 como área de aprovechamiento del relleno. Añade que en 1910 se plantaron 50 plataneros -todavía sigue con esta especie- y la calle recibió el nombre de Eduardo Vincenti por ser el promotor del relleno portuario.

Dasairas confirma que a finales de agosto de 1925 fue inaugurado el monumento a Félix Soage durante las Festas do Cristo y se efectúa el ajardinamiento que se inaugura en abril de 1926 coincidiendo con el cambio de nombre de la calle de la Malatería por la de Ramón Franco, héroe el vuelo del hidroavión "Plus Ultra".

Imagen antigua de la Alameda vella con la hilera de plataneros y la palza de abastos al fondo.. / Cedida Fonte Garrida

En octubre de 1926 fue cuando se concluye la obra en piedra del palco de música, planificado por el arquitecto provincial Argenti. Quedaron pendientes los elementos de forja que sustentarían el techo. Dasairas asegura que no había prisa para su habilitación total porque en cangas se estaba organizando una nueva banda de música. De ahí que su inauguración se demoró hasta el 17 de mayo de 1928, amenizando el acto la nueva banda, dirigida por Marcelino Carballo, que daría su primer concierto con la asistencia del alcalde Pedro Rodríguez y el párroco, amenizado luego por la noche un baile.

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Carro de bolas realizado por Francisco Mallo como juego popular para los niños en la Romaría. / Cedida Fonte Garrida

El palco fue ampliado en 1999 para dar cabida a todos los músicos. Hoy en día tanto es escenario para conciertos, como para pregones, para colgar pancartas reivindicativas, para la bendición de Ramos en la procesión de la Borriquilla y para el juego de los niños.