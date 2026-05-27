Luces para la fuente de la Alameda Nueva de Cangas
Arreglo de la fuente de la Alameda Nueva. No solo era Nardo Faro Lagoa la persona que se preocupaba de que la fuente fucionara. Ya ven como este gobierno también se esfuerza en mantenerla limpia y arreglarla todo para que esas luces que otrora cambiaban de color y de tamaño funcionen correctamente.
«Niño, deja ya de j... con la pelota» cantaba Serrat
Aquello de Serrat:«Niño, deja ya de j... con la pelota», se lleva a la práctica en Cangas. Hay que decir que al gobierno local le costó tomar la decisión de prohibir. Entendía que con aplicar el sentido común ya valía. Pero en los últimos días, hubo padres enfrentados con los comerciantes de Méndez Núñez. Ya se sabe que eso de prohibir que los niños juegue suena muy mal y habrá críticas. Pero los padres tienen también el deber de educar a sus hijos.
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Un vecino de Cangas sufre una hipoglucemia en el parque de A Caína y consiguen salvarle la vida: «Impidieron que entrase en coma hipoglucémico, les estaré siempre agradecido»
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández