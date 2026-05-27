Luces para la fuente de la Alameda Nueva de Cangas

Arreglo de la fuente de la Alameda Nueva. No solo era Nardo Faro Lagoa la persona que se preocupaba de que la fuente fucionara. Ya ven como este gobierno también se esfuerza en mantenerla limpia y arreglarla todo para que esas luces que otrora cambiaban de color y de tamaño funcionen correctamente.

«Niño, deja ya de j... con la pelota» cantaba Serrat

Aquello de Serrat:«Niño, deja ya de j... con la pelota», se lleva a la práctica en Cangas. Hay que decir que al gobierno local le costó tomar la decisión de prohibir. Entendía que con aplicar el sentido común ya valía. Pero en los últimos días, hubo padres enfrentados con los comerciantes de Méndez Núñez. Ya se sabe que eso de prohibir que los niños juegue suena muy mal y habrá críticas. Pero los padres tienen también el deber de educar a sus hijos.