La muerte de Fadoua Akkar, que se recreó con ayuda de drones, se juzgará con jurado popular

La muerte de Fadoua Akkar, de 41 años, ocurrida en octubre de 2024 en el paseo marítimo de Domaio, en Moaña, será juzgada por un tribunal de jurado popular. Por este motivo, esta semana se desplazó hasta la zona un amplio dispositivo integrado por técnicos periciales, Guardia Civil y Fiscalía para reconstruir lo sucedido. En la diligencia participó también el único acusado, A. C. T., de 47 años, investigado por un presunto delito de homicidio en una causa tratada como un supuesto caso de violencia de género. El hombre permanece interno en el centro penitenciario de A Lama en situación de prisión provisional. Desde el inicio del procedimiento ha mantenido que la muerte fue consecuencia de un accidente.

La reconstrucción sobre el terreno busca que las pruebas se practiquen con la mayor precisión posible y que puedan ser comprendidas con claridad por los ciudadanos que integren el jurado. Para ello, los trabajos se desarrollaron durante toda la tarde del lunes y desde primera hora del martes, al menos hasta el mediodía.

La pintura con spray para realizar medidas en el paseo durante la reconstrucción. / | FdV

Los técnicos utilizaron drones para obtener una vista aérea del paseo marítimo y del entorno del muelle de bateeiros, lo que llamó la atención de varios vecinos. El acceso al tramo más próximo al muelle permaneció cortado durante la diligencia. Ayer aún podían verse marcas de spray rosa sobre la zona peatonal, empleadas para realizar mediciones.

La necesidad de detallar con precisión las pruebas explica que todavía no se haya presentado el escrito de calificación. La instrucción continúa abierta y, por el momento, no hay fecha prevista para la apertura del juicio.

El procedimiento está en manos del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra de violencia sobre la mujer, aunque las primeras diligencias fueron iniciadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas. Tanto estos órganos como la Audiencia Provincial han mantenido al acusado en prisión provisional, pese a que solicitó en varias ocasiones su puesta en libertad. Su defensa alegó que no existen indicios racionales suficientes de criminalidad ni riesgo de fuga, al considerar que está «perfectamente integrado en su entorno social».