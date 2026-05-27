Moaña vuelve a sufrir los dos primeros casos de mosquito tigre de Galicia

Con la llegada de la primavera y, sobre todo, con el calor de los últimos días, regresa la preocupación por el mosquito tigre. La inquietud es especialmente notable en Moaña, donde la población mantiene una alta sensibilización frente a esta especie invasora, después de las picaduras dolorosas registradas en distintos puntos del municipio en los últimos años. No en vano, fue en esta villa donde el mosquito tigre se detectó por primera vez en Galicia, en agosto de 2023. Desde entonces, y pese a los esfuerzos de los colectivos vecinales y del Concello por difundir recomendaciones —como evitar mantener agua estancada durante más de cuatro días—, la expansión de esta especie ha sido constante.

Este año, de nuevo, Moaña vuelve a ser uno de los primeros municipios gallegos en registrar su presencia. Según la aplicación Mosquito Alert, desde el 1 de abril se han confirmado cuatro avistamientos por parte de expertos entomólogos: dos en Moaña, uno en Redondela y otro en la ciudad de Vigo. En 2025, la villa moañesa registró el primer mosquito tigre del año en Galicia a comienzos de mayo. En esta ocasión, el calendario se ha adelantado, ya que el primer avistamiento confirmado se produjo el pasado 25 de abril en la parroquia de Tirán, la zona habitualmente más afectada por este problema.

El ejemplar identificado en abril en Tirán. / | Mosquito Alert

Hasta el 23 de mayo no se notificó en la aplicación un nuevo ejemplar en el municipio. En este caso, fue localizado en la parroquia de Meira. La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirma que en los últimos días el Concello recibió avisos por picaduras. La edil explica que el 19 de mayo se celebró la primera reunión telemática del comité de seguimiento de esta especie invasora, con el objetivo de trasladar las medidas de control más adecuadas a los nuevos ayuntamientos que se incorporan al dispositivo.

Asimismo, el 2 de junio se celebrará un nuevo encuentro. “Veremos si es necesario colocar nuevas trampas en otros puntos del municipio para controlar la evolución de la especie. Durante todo el invierno dejamos dos: una en Tirán y otra cerca de la Casa do Concello”, señala Chapela. Llama la atención que, en lo que va de primavera, no se hayan registrado casos en Cangas, Bueu ni Vilaboa, pese a su cercanía con Moaña. Esta circunstancia podría deberse a que la población moañesa está más alerta ante la presencia de este mosquito y utiliza con mayor frecuencia los canales de aviso.

El año pasado concluyó con 218 picaduras notificadas a los servicios sanitarios y con avisos incluso en diciembre de 2025. Cabe recordar, no obstante, que muchas personas que sufren picaduras no acuden al centro de salud, aunque estas puedan resultar dolorosas. En principio, las picaduras no se consideran peligrosas para la salud, ya que no se han detectado en Galicia ejemplares portadores de virus como el zika o el dengue, enfermedades de las que el mosquito tigre puede actuar como transmisor. Los expertos ya habían advertido de una posible mayor expansión del problema en 2026.

El ejercicio 2024 había cerrado con una situación todavía peor en Moaña, con 285 picaduras notificadas en el municipio.