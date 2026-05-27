Moaña vota este jueves incrementar en 1,1 millones para seguridad vial las inversiones de los presupuestos

El pleno que la Corporación de Moaña celebra este jueves servirá también para que el Gobierno local apruebe un importante incremento de las inversiones directas. La medida permitirá incorporar al presupuesto municipal los fondos procedentes del remanente positivo de tesorería de 2025, que podrán destinarse a proyectos financieramente sostenibles. En total, las inversiones aumentan en 1.124.874 euros, una cuantía que se repartirá entre cinco actuaciones en distintos puntos del municipio.

Una de las partidas permitirá recuperar el Plan de Asfaltados, con mejoras en viales municipales priorizadas por la vecindad ya en 2024 y que todavía no se habían podido ejecutar. La actuación quedó pendiente después de que la empresa adjudicataria, Oresa Construcción y Servicios Globales, renunciase al contrato tras entrar en concurso de acreedores. Ahora, gracias al ahorro del pasado ejercicio, se podrán mejorar hasta doce viales. Entre ellos figuran la subida a Paradela; el vial Conselleiros-A Rubiña, en Tirán; la calle Enrique Rubido da Gándara, en San Martiño; la calle Fonte do Unicornio hasta el IES A Paralaia, actualmente en un estado muy precario; y el tramo entre Paradela y Bouza-Figueira.

La segunda inversión que se someterá a aprobación este jueves será la humanización del entorno de la iglesia de Meira, con prioridad peatonal. El proyecto contará con una partida de 337.701 euros.

La tercera actuación prevista es la mejora de la seguridad vial en la calle Caeauga, también en Meira, con un presupuesto de 122.705 euros. La intervención tendrá un carácter integral e incluirá la reorganización del espacio, la renovación de aceras, la mejora del drenaje y la señalización, así como la creación de itinerarios peatonales seguros. En cuarto lugar, el Gobierno local contempla la mejora de la seguridad vial en la rúa A Granxa, en el entorno del campo de fútbol de Domaio. La última de las obras que se financiará con cargo al remanente será la reposición de servicios en el Camiño da Mingalleira, por un importe de 296.556 euros.