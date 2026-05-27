Orgullo LGBT
Moaña se prepara para una Festa da Diversidade en A Xunqueira
REDACCIÓN
Moaña
La Arboreda da Xunqueira acogerá este sábado 30 de mayor la Festa da Diversidade de Moaña. Habrá programación todo el día con eventos como unas Queer-Olimpiadas (16.00 horas), un taller de baile tradicional (18.00), una gala Drag Rural (21.00 horas) o los conciertos de Montedapena, La Yaya Dj y Dj Rude Boy, toda la noche desde las 22.30 horas.
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