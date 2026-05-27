Medio Ambiente ultima la financiación para el soterrado de la línea eléctrica al faro de Ons, que comenzará en verano

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático mantiene su compromiso de acometer este verano los trabajos para soterrar la línea eléctrica entre la zona de O Curro y el faro de Ons, que en los últimos meses provocó varias incidencias con el suministro a los vecinos. «O obxectivo é poder comezar os traballos de soterramento sobre o terreo este mesmo verán, pero aínda non se pode concretar unha data exacta», explican. Uno de los puntos que se está intentando resolver para iniciar cuanto antes la obra se refiere al coste económico. El departamento autonómico apunta que está concretando la vía de financiación entre las varias alternativas que están sobre la mesa.

El proyecto que maneja la Consellería de Medio Ambiente se acerca a los 450.000 euros, una obra que incluye la retirada del actual tendido aéreo y la sustitución por una línea soterrada, colocación de nuevos contadores y sustitución de limitadores de potencia. En conjunto supone la renovación y soterrado de más de cuatro kilómetros de cableado.

En paralelo a las gestiones para cerrar el capítulo económico ya hubo varias reuniones de carácter técnico con la empresa contratista que se encargará de las obras y se encargó el preceptivo estudio arqueológico sobre la zona de la isla de Ons sobre la que se intervendrá.

La temporada alta en el conjunto del Parque Nacional Illas Atlánticas comenzó el 15 de mayo, lo que implica que el número de visitas diarias al archipiélago de Ons sube hasta 1.300 personas diarias, sin contar con los vecinos, y por tanto aumenta también el consumo eléctrico, en especial en los establecimientos de hostelería. Desde Medio Ambiente subrayan que mientras no se acomete el soterrado de la línea del faro se están ejecutando «pequenas melloras» en la red para garantizar el suministro al conjunto de la isla. «Unha mostra máis da implicación que sempre demostrou a Xunta cando se trata de garantir os servizos básicos en Ons e de buscar solucións que garantan a súa continuidade de futuro», recalcan.

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El soterrado de este tendido, que es el que estuvo detrás de los problemas registrados en el suministro durante el primer trimestre del año e incluso en la apertura de la Semana Santa, fue uno de los asuntos que se trató en la reunión de la Mesa de Ons celebrada hace apenas un mes. Desde la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y Parque Nacional Illas Atlánticas avanzaron en esa cita su intención de acometer los trabajos de cara a este mismo verano. «O compromiso da Xunta coa execución desta obra, importante para garantir o subministro eléctrico na illa, é firme», sentencian.