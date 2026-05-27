Cuando los lazos de sangre te condenan

Las placas de la calle Ramón Franco de Cangas fueron vandalizadas con el nombre tachado. Pese a que fue un destacado republicano con fases de su vida incluso coqueteando con Esquerra Republicana de Catalunya, no le perdonan haber sido hermano de Francisco Franco. De todas formas, su gran mérito se lo ganó como aviador.

El gafe de O Morrazo, hasta el último momento

De haber sucedido en otra época, el ansiado cambio de césped del campo de O Morrazo podría haber formado parte de los 12 trabajos de Hércules. Y es que las vicisitudes por las que ha tenido que pasar esta obra no desmerecen a tener que matar al León de Nemea o a conseguir las manzanas de las Hespérides. Cesión al concello, cambio de financiación, adjudicación fallida... Ayer se vivió el último capítulo, con la avería de la furgoneta en la que viajaba desde Extremadura una de las piezas de la máquina principal de retirada del césped. Por fortuna, todo se solventó con un pequeño retraso y la obra pudo arrancar.

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La pista de aterrizaje de la comarca

El ruido de los cazas del Ejército del Aire sobre O Morrazo no dejó ayer indiferente a nadie, la comarca sonaba como la pista de aterrizaje de un aeropuerto. Eso sí, las molestias sonoras se compensaban con el espectáculo de verlos sobrevolar la zona. Su velocidad dejó boquiabiertos a muchos y no faltan los que tendrán dolor de cervicales de pasar media mañana viendo para el cielo.