El frente de Rodeira vuelve a liderar la promoción inmobiliaria en Cangas

Tras años parado, el mercado de la construcción inmobiliaria se agita en Cangas. Llevamos un mes escuchando las distintas ofertas que aparecen en mercado: las 300 viviendas de protección oficial de la Xunta de Galicia, las 250 que se parecen ofertar en el proyecto del PERI de Altamira. Y ahora surgen nuevos movimientos, justo en Rodeira, en la calle Concepción Arenal, al lado del primer edificio para viviendas que se construye en la villa de Cangas, desde que fue la crisis económica y financiera de 2008 (el edificio de Velázquez, en la esquina de Castelao con avenida de Marín, está destinado principalmente a oficinas) y que promueve Aleira.

Aún no hay licencia municipal, pero ya hace tiempo que está tapando una casa que se supone se va a derribar, el cartel de "próxima construcción. Pisos con vistas al mar". Nos comenta una de las inversoras, Tania Castro, que la intención es construir un inmueble de 35 viviendas, con pisos de 2 y 3 dormitorios, piscina y gimnasio. Adelanta que habrá pisos desde 280.000 euros, pero asegura que no están fijados los precios de los pisos más caros, que en una decisión del inversor principal que es de Madrid. Asegura Tania Castro que hay demanda en Cangas de viviendas, que fue poner el cartel y los números de teléfono a los que llamar y aparecieron de inmediato potenciales clientes de unos pisos que se comprarán en plano. Prefieren esperar a tener esos datos antes de solicitar licencia municipal. Hay que tener en cuenta que es una zona de licencia directa y que la parcela ocupa el espacio de la vivienda que se puede ver con el cartel y llega hasta el edificio que era antes MotorCangas.

Parcela que Ledicia Real compró a la Sareb / Julio Santos Álvarez

Tania Castro calcula una inversión aproximada de 8 millones de euros en la construcción de este inmueble. Tanto esta próxima construcción, como la que se está a punto de terminar también en Concepción Arenal, incluso las viviendas de protección oficial tienen ese sello. Por no decir de la parcela de la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb ) que tiene un frente en la avenida de Ourense y el otro en la playa de Rodeira. La Sareb había metido esa parcela, junto con otros en toda España, para incluirlo en el denominado proyecto Viena, de alquiler social. Tras sacarlo a subasta, no apareció ningún interesado. Se sacaban a concurso por 80 años, un hándicap que seguro que influyó en que la oferta quedara desierto. Ahora la compró la inmobiliaria viguesa Ledicia Real, que se anuncia en el muro que cierra la finca por la avenida de Ourense. La empresa rechaza informar sobre el futuro que tiene preparado para esa parcela, para que en su día hubo un proyecto, pero que la crisis económica y financiera de 2008 impidió que viera la luz.

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También en lo que muchos vecinos consideran Rodeira, en lo que es la esquina de la avenida Castroviejo con el vial que conduce a la autovía de Morrazo, existía hace un par de años un cartel del mismo promotor que el del edificio que se está construyendo en Concepción Arenal, Promociones Amigo, y que ahora, según se indica el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), podría estar afectado por los accesos a las viviendas de protección oficial de la Xunta.