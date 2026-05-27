Cultura confirma el interés patrimonial de las vajillas halladas por la flota de la vieira de Cangas

La Consellería de Cultura, que dirige José López Campos, va dando información a cuentagotas sobre la valoración de los restos de vajillas antiguas que halló la flota de la vieira de Cangas en su última campaña entre mazo, abril y mayo en la zona de Rande y que el jueves de la semana pasada fue requisada por una patrulla de la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) en la misma cofradía.

Las piezas empezaron a ser valoradas por los técnicos de Cultura este pasado martes y ayer la consellería confirmaba, a preguntas de FARO DE VIGO, que en esta primera valoración se concretó que los restos corresponden a piezas del siglo XIX pertenecientes a varias vajillas "que teñen interese desde o punto de vista do patrimonio cultural".

Añaden que después de este primer contacto, la Xunta continuará con las labores de documentación a lo largo de las próximas semanas.

Los marineros de la flota de la viera hacía bastante tiempo que no realizaban una campaña tan prolongada como la de este año en la zona III de la ría de Vigo, que es el fondo de la ría entre Rande y San Simón, autorizada entre el 24 y 31 de marzo y que siguió en abril hasta mayo, después de una temporada de 2024-25 bastante positiva, con 17 jornadas de trabajo, tras campañas más discretas de 6 jornadas en 2022-23 y de 11 en 2020-2021.

En la zona autorizada, la flota -integrada por ocho barcos (7 de Cangas y 1 de Redondela)- fue encontrando restos de vajillas que subían a las bañeras de los barcos entre las vieiras en los rastros. El hallazgo generó ilusión en el sector y curiosidad porque algunos de los platos -muchos subían rotos, aunque hay casos e platos enteros- aparecían con logotipos de aquellos trasatlánticos de la emigración que tantas escalas hacían en Vigo rumbo a América. En algunos platos aparecen el logotipo de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y Compañía, fundada en Cuba en 1849; en otros de la naviera alemana Norddeutscher Lloyd, fundada en 1857 en Bremen y también de "FF Bodley cº Burslem" en cerámica genuine ironstone cuya marca corresponde a Edward Fisher Bodley, un destacado alfarero del siglo XIX afincado en Burslem, Staffordshire (Inglaterra). Hay platos que podrían datar de 1865-1880.

La pregunta de por qué hay tantos restos de loza en este fondo de la ría de Vigo será algo que tendrá que estudiar y documentar la Consellería de Cultura para su archivo de yacimientos subacuáticos, como ya los tiene documentados, en el caso de los pecios de la Batalla de Rande, en el nuevo catálogo de Patrimonio do Litoral de Galicia.

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La flota de Cangas siempre se había mostrado esperanzada de estos restos pudieran quedarse en propiedad de Cangas y hacerlos visitables al público.