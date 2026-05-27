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El Concello de Bueu convoca a vecinos y comerciantes de la calle Pazos Fontenla a una reunión por el proyecto de reurbanización

La reunión será este jueves, a las 20.30 horas, en el auditorio del Centro Social do Mar

El cartel para la reunión de este jueves sobre el proyecto de la calle Pazos Fontenla, en Bueu.

El cartel para la reunión de este jueves sobre el proyecto de la calle Pazos Fontenla, en Bueu. / C.B.

David García

Bueu

El Concello de Bueu convoca este jueves a las 20.30 horas una reunión informativa para explicar el proyecto para la reurbanización de la calle Pazos Fontenla. La cita está abierta a vecinos de la calle, establecimientos comerciales y ciudadanía en general. Será a las 20.30 horas en el auditorio del Centro Social do Mar e intervendrán el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.

Esta convocatoria se realiza después de recibir la propuesta de convenio por parte de la Xunta de Galicia, que es la titular de la vía, y que aportará más de 1,6 millones de euros. El Concello de Bueu aportará los 715.000 euros restantes de la primera fase a través de los fondos que le corresponden del Plan +Provincia de la Diputación.

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La primera fase incluirá la renovación de todos los servicios básicos, el acabado en superficie y la dotación de una red separativa de aguas pluviales en toda la calle. El tramo sobre el que se intervendrá abarca un kilómetro de longitud: desde el cruce de la Escola Náutica de Bueu hasta el entorno de Fonte da Abilleira.

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