Obras públicas
El Concello de Bueu convoca a vecinos y comerciantes de la calle Pazos Fontenla a una reunión por el proyecto de reurbanización
La reunión será este jueves, a las 20.30 horas, en el auditorio del Centro Social do Mar
El Concello de Bueu convoca este jueves a las 20.30 horas una reunión informativa para explicar el proyecto para la reurbanización de la calle Pazos Fontenla. La cita está abierta a vecinos de la calle, establecimientos comerciales y ciudadanía en general. Será a las 20.30 horas en el auditorio del Centro Social do Mar e intervendrán el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.
Esta convocatoria se realiza después de recibir la propuesta de convenio por parte de la Xunta de Galicia, que es la titular de la vía, y que aportará más de 1,6 millones de euros. El Concello de Bueu aportará los 715.000 euros restantes de la primera fase a través de los fondos que le corresponden del Plan +Provincia de la Diputación.
La primera fase incluirá la renovación de todos los servicios básicos, el acabado en superficie y la dotación de una red separativa de aguas pluviales en toda la calle. El tramo sobre el que se intervendrá abarca un kilómetro de longitud: desde el cruce de la Escola Náutica de Bueu hasta el entorno de Fonte da Abilleira.
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