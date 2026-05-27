Cangas reúne a dibujantes de Cádiz, Madrid y Galicia en su 21º Salón do Cómic

El mundo del cómic se dará cita un verano más en Cangas en el 21º Salón do Cómic, que tiene carácter bienal, y que, en esta edición, que se celebra del 11 al 18 de julio, tendrá como artistas invitados a Paco Alcázar (Cádiz), las hermanas Clara y Olivia Cábez (Madrid) y Xulia Vicente (Cariño) y un cartel con dibujo del diseñador Cristian Robles, que ya formó parte de la edición de la última edición de 2024. El autor, que se formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Llotja, en Barcelona, asegura que se enamoró tanto de Cangas, que sus vistas fueron una inspiración total para el póster

Un avance de este Salón se presentó en la mañana de este miércoles en el Concello, con la presencia de la alcaldesa, Araceli Gestido; la concejala de Cultura, Xiana Abal; y la técnica Xuventude, Mercedes Lorenzo, acompañada por un técnico del departamento. Desde que arrancó este evento en 1990, fueron decenas los y las dibujantes, consagrados y otros que empezaban a dar se a conocer, que fueron pasando por la villa para mostrar sus páginas y deleitar al público con sus dibujos en este universo tan fascinante como es el de la viñeta. "O salón do Cómic permite achegar á cidadanía linguaxes creativas actuais, próximas e participativas. O cómic e a ilustración son cultura con maiúsculas; son formas de contar as historias, de construir imaxinarios, de fomentar á lectura e tamén de abrir novas maneiras de mirar o mundo", señaló la alcaldesa, mientras que mercedes Lorenzo destacó que el certamen está programado para un público de todas las edades y es junto a "Viñetas dende o Atlántico", que organiza el Concello de A Coruña, "as dúas grandes referencias galegas no ámbito da banda deseñada".

El salón es, según destacan desde el Concello, el paraíso para los amantes de este género y en el mismo se podrá disfrutar, de forma gratuita, de muchas actividades vinculadas al mundo de la ilustración, a los autores y sus obras, habrá exposiciones, talleres, charlas-coloquio, una feria del cómic, librerías especializadas en este género, proyecciones de cine y firma de ejemplares. La programación completa del certamen, que se inaugura el sábado 11 de julio en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, a las 19:00 horas que acogerá las actividades junto a la Casa da Bola, se dará a conocer en las próximas semanas.

Invitaciones

Paco Alcázar es un dibujante, ilustrador y músico natural de Cádiz, con más de 30 años de carrera profesional. Su creación más famosa es "Silvio José", publicada entre 2005 y 2014 en la revista El Jueves, cuyo protagonista es un eterno adolescente de 45 años que sigue soltero y vive en pijama, en casa de su padre a quien esclaviza y es incapaz de sociabilizar de forma saludable. Clara y Olivia Cábez son dos hermanas madrileñas que dibujan (Clara) y escriben (Olivia) historias de rock and roll, garage y punk, una fusión de música y viñeta, con una añoranza de la época de bares y conciertos que ellas, por su juventud del siglo XXI, nunca experimentaron. ganaron el premio del Salón de Cómic de Barcelona por al mejor fanzine durante dos años consecutivos. En su primer álbum de larga duración "Cols. La cara B", narran la gira musical de una banda femenina.

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Por su parte, la tercera invitada Xulia Vicente, de Cariño, destaca por su estilo dinámico y de línea suelta, en el que el color, utilizado como una herramienta expresiva, cobra protagonismo. Aunque publica principalmente en España, su obra tiene impacto por el resto de Europa. y en Estados unidos en donde ganó en 2022 el Premio Ignatz por el cómic "I seea knight" (versión inglesa de "la jinete me aguarda").