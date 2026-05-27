Bueu abre este jueves el plazo para optar a su programa de conciliación familiar en verano, con un total de 720 plazas repartidas en seis turnos

El Concello de Bueu abrirá este jueves 28 de mayo el plazo de inscripción para participar en el programa “Concilia Bueu”, con el que se quiere facilitar la conciliación familiar durante los meses de las vacaciones escolares de verano.

Las fechas de este año abarcan desde el 22 de junio al 4 de septiembre, que se reparten en seis turnos y con un total de 720 plazas: del 22 al 26 de junio, del 29 de junio al 17 de julio, del 20 al 31 de julio; del 3 al 4 de agosto; del 17 al 28 de agosto; y finalmente del 31 de agosto al 4 de septiembre. Para cada uno de estos turnos se ofrecen 110 plazas, de las que 60 serán gratuitas para menores en situación de riesgo de exclusión social. En el resto de los casos el precio será de 30 euros, salvo en el primer y último turno, que por su menor duración será de 15 euros.

El horario será de 9.30 a 13.30 horas, con la posibilidad de solicitar una ampliación que va desde las 8.00 a las 15.00 horas, con servicio de comedor escolar y coste adicional de 5,5 euros diarios.

La Concellería de Benestar Social señalan que el plazo para la inscripción estará abierto hasta el próximo 8 de junio y explican los criterios para la adjudicación de las plazas. Las solicitudes prioritarias serán las de los menores empadronados en Bueu y se repartirán en función de la situación sociofamiliar y laboral de las familias. Si no se llegan a cubrir todas las plazas, se permitiría que niños y niñas empadronados en otros ayuntamientos opten a las vacantes.

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Las familias pueden presentar la solicitud y toda la documentación acreditativa de forma presencial en el Concello o a través de la Sede Electrónica del Concello de Bueu: bueu.sedeelectronica.gal. Esa documentación debe incluir la propia solicitud cumplimentada, justificante de empadronamiento, fotocopia de tarjeta de demandante de empleo si se está en situación de paro, y del libro de familia. También es necesario aportar un certificado o justificante de la empresa con fecha de mayo o junio si están en situación laboral activa. Finalmente, las familias numerosas y las monoparentales deben aportar una fotocopia del libro de familia o el certificado de monoparentalidad.