Tres heridos en un martes de accidentes de tráfico en Moaña

El martes las carreteras de Moaña vivieron un nuevo día marcado por la siniestralidad, con tres accidentes registrados que dejaron al menos otros tantos heridos. El primero de ellos fue al mediodía cuando un repartidor de pan sufrió daños en sus piernas al ser atropellado por un coche que salía de una vivienda particular. El herido estaba de pie al lado de su furgoneta de reparto de pan y quedó atrapado entre los dos coches por el impacto, siendo trasladado para recibir atención médica.

Antes de las 19.00 horas un nuevo accidente con dos coches implicados en la rotonda de Domaio dejó al menos un herido, aunque los cuerpos de seguridad reportaron que no sufría daños graves. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

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Un motorista herido cerca de la medianoche en Ameixoada. / | FdV

Ya de noche, sobre las 23.10 horas, se registró un tercer accidente en Ameixoada con un motorista herido. Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Moaña y no fue necesario cortar el tráfico. El conductor circulaba con su moto por la carretera provincial EP-1104 saliendo de Abelendo y en dirección a O Casal. Por razones que se desconocen perdió el control y cayó sobre el asfalto. Sufrió magulladuras y fue atendido por una ambulancia del 061. En la prueba de alcoholemia arrojó un resultado cercano a los 0,50 mg/l en aire espirado. Al dar positivo y causar un accidente fue denunciado y tendrá que acudir a un juicio rápido por un presundo delito contra la seguridad vial.