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Arenales

Vecinos de Tirán reclaman la limpieza de la playa de O Canabal, en la frontera con Cangas

La bajada a la playa ubicada al inicio de Moaña. | FDV

La bajada a la playa ubicada al inicio de Moaña. | FDV

Fran G. Sas

Moaña

Vecinos de Tirán reclaman la limpieza de la playa de O Canabal ante la llegada de la temporada de baño. Recuerdan que se están ejecutando en las últimas semanas las tareas de puesta a punto de los arenales y lamentan que O Canabal, al encontrarse entre Moaña y Cangas, nunca reciba estas intervenciones.

Consideran que la playa, muy concurrida, se encuentra en un estado de abandono, de ahí que esperen por la retirada de basura y maleza antes del verano.

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