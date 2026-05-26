Vecinos de Tirán reclaman la limpieza de la playa de O Canabal, en la frontera con Cangas

Vecinos de Tirán reclaman la limpieza de la playa de O Canabal ante la llegada de la temporada de baño. Recuerdan que se están ejecutando en las últimas semanas las tareas de puesta a punto de los arenales y lamentan que O Canabal, al encontrarse entre Moaña y Cangas, nunca reciba estas intervenciones.

Consideran que la playa, muy concurrida, se encuentra en un estado de abandono, de ahí que esperen por la retirada de basura y maleza antes del verano.