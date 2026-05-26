El cambio del tejado del instituto A Paralaia, de Moaña, comieza este verano para acabar con 13 años de goteras

Las goteras que afectan desde hace años al edificio del instituto A Paralaia de Moaña han provocado, especialmente durante los dos últimos inviernos, que hasta tres aulas de la planta superior quedasen inutilizadas por la entrada de grandes cantidades de agua. La situación obligó incluso a retirar las plaquetas del falso techo para evitar que se deteriorasen. Otros puntos críticos se localizaron en dos aulas de informática y en el pasillo que las comunica, donde fue necesario retirar los equipos para impedir daños. El gimnasio es otra de las zonas más afectadas por el mal estado de una cubierta que no se ha renovado desde la construcción inicial del centro, hace ya 43 años. En el almacén, según explica el director, Álvaro Rodríguez, «cae el agua a chorro, como si fuese una cascada», lo que acaba afectando también a la nave principal del gimnasio.

El problema, sin embargo, tiene por fin solución, y será a corto plazo. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ultima la licitación de las obras de sustitución del tejado, con la intención de iniciar los trabajos este verano. El profesorado da por hecho que el centro seguirá en obras cuando comience el próximo curso, aunque confía en que la actuación arranque cuanto antes para minimizar el impacto en la actividad lectiva. El plazo de ejecución previsto es de tres meses.

Cubos para contener las goteras en un aula. / | FdV

El director del centro, enseñando algunas de las consecuencias de las goteras. / Gonzalo Núñez

Cinco empresas constructoras han presentado sus ofertas para acometer los trabajos y esta misma semana podría conocerse la propuesta de adjudicación. En la mesa de contratación se solicitó una justificación a Eficihaus, que presentó una oferta económica de 274.343 euros para una obra calculada, antes de impuestos, en 301.476 euros, lo que podría considerarse una baja anormal. El resto de propuestas ya están admitidas para la decisión final, con importes que alcanzan en su parte alta los 291.346 euros.

Papel sobre el suelo mojado para evitar resbalones. / | FdV

Las otras empresas que optan al contrato son Cíes Obra Civil, Cubiertas de Pizarra Galicia, Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones y Sotega Noroeste. Todas acreditan al menos diez años de experiencia en el sector y ofrecen un plazo de garantía de 24 meses. Con el IVA incluido, la inversión de la Xunta para estos trabajos asciende a 364.786,08 euros.

Rodríguez recuerda que, aunque en la pasada década se cambió el tejado de los talleres de formación profesional, en el edificio principal «solo se fueron haciendo pequeños arreglos, que nos permitieron ir salvando los problemas en determinadas aulas». Este invierno, sin ir más lejos, el centro tuvo que cerrar una de las escaleras que conectan las plantas superiores debido a una gotera que hacía peligroso su uso.

Agua filtrada bajo la cubierta del edificio principal. / | FdV

El proyecto contempla actuar sobre 1.750 metros cuadrados de cubierta. Todo el centro será cubierto con panel sándwich de 30 milímetros de espesor, con aislamiento de espuma de poliuretano. En la actualidad, el edificio principal cuenta con placas de fibrocemento sobre tabiques de hormigón y acabado de teja cerámica.

El director valora el esfuerzo que la Administración realizará este verano para poner fin a un problema «que sufrimos al menos desde hace 13 años». También recuerda que, en pleno invierno, el instituto ha tenido que reorganizar aulas cuando varios espacios de la segunda planta quedaron inutilizados por las filtraciones.