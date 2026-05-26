Pleno
Sanidad y vivienda centrarán el debate este jueves en Moaña
REdacción
La corporación de Moaña se cita este jueves, a las 20.00 horas, para una sesión plenaria en la que la vivienda y la sanidad coparán el debate entre partidos. En el primer caso, el gobierno local (BNG) someterá a votación su propuesta a la Sareb para que ceda los terrenos de As Raíñas directamente a la Xunta de Galicia, tras ofrecérselos al Concello. El PSOE, por su parte, pide que los acepte la administración local y después busque en Xunta y Estado la creación de una bolsa de vivienda pública.
En materia sanitaria la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública presenta una moción exigiendo por enésima vez que el nuevo centro de salud abra sus puertas con servicio de urgencias y pidiendo el apoyo para la manifestación con esta demanda convocada el 14 de junio.
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