Crisis habitacional
El PSOE exige en pleno aceptar los terrenos de la Sareb y crear una bolsa de vivienda pública
El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, presenta una moción al pleno de este jueves con la que busca exigir al gobierno local que inicie de forma inmediata las gestiones necesarias para aceptar la cesión de los terrenos ofrecidos por la Sareb en el ámbito de As Raíñas. Ante la decisión del ejecutivo moañés de pedir a la Sareb que la cesión la realice directamente a la Xunta de Galicia.
El PSOE pide también que el Concello agrupe los terrenos con las parcelas de titularidad municipal ya existente con el objetivo de crear una gran bolsa pública de suelo destinada a la construcción de vivienda protegida y equipamientos públicos.
Rodríguez pide que una vez en propiedad de los terrenos el Concello los ponga a disposición de las administraciones competentes para promover la construcción de más de 250 viviendas públicas protegidas financiadas con fondos estatales y autonómicos, así como un auditorio y equipamientos acordes a las necesidades reales del municipio. En este sentido reclama la renuncia a solicitar la operación de crédito por un importe cercano a 7,4 millones para financiar el auditorio proyectado en Sisalde.
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