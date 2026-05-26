Policías de la comarca homenajean al inspector moañés Manuel García

Marín acogió el Día de la Policía Local de Galicia, englobando a los cuerpos de seguridad local de todo O Morrazo, que homenajeó al jefe de la Policía Local moañesa, Manuel García Fernández, tras su reciente jubilación.

El acto, que estuvo conducido por el agente local Salvador Montes López, fue presidido por la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el jefe de la Policía Local de Marín, Benigno Blanco Area, acompañados por la teniente alcalde de Bueu, Isabel Quintás y el concejal de Moaña Xosé Daniel Costas Currás.