Día de la Policía Local
Policías de la comarca homenajean al inspector moañés Manuel García
Marín
Marín acogió el Día de la Policía Local de Galicia, englobando a los cuerpos de seguridad local de todo O Morrazo, que homenajeó al jefe de la Policía Local moañesa, Manuel García Fernández, tras su reciente jubilación.
El acto, que estuvo conducido por el agente local Salvador Montes López, fue presidido por la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el jefe de la Policía Local de Marín, Benigno Blanco Area, acompañados por la teniente alcalde de Bueu, Isabel Quintás y el concejal de Moaña Xosé Daniel Costas Currás.
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Un vecino de O Hío entre los integrantes de la Flotilla de ayuda humanitaria a Gaza interceptada por Israel
- La Policia de Cangas identifica a dos jóvenes que agredieron a otro en la zona de la movida con gestos y cánticos nazis
- O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández