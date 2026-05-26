La obra del campo de O Morrazo comienza con el desmontaje del césped y la previsión de finalizar los trabajos en la última semana de junio

La obra para cambiar el césped del campo de O Morrazo ya está en marcha. Ante la atenta mirada del presidente y del vicepresidente del Alondras, Rafa Outeiral y José García, respectivamente, la empresa adjudicataria del proyecto, Mondo Ibérica, inició hoy las actuaciones con el inicio de la retirada de la antigua superficie de juego así como con los trabajos de fontanería para reemplazar el sistema de riego de la instalación deportiva. La idea es que estas labores se extiendan a lo largo de la semana para, a partir de la próxima, comenzar con la colocación del nuevo tapiz. La previsión es que la esperada mejora, que cuenta con un presupuesto de 256.844 euros, pueda estar finalizada en la última semana del mes de junio, siempre y cuando la meteorología no altere el planning previsto.

El desmontaje de los rollos del antiguo césped artificial, subcontratado a una empresa de Plasencia, se realiza con una máquina que estaba desde ayer en Cangas. A medida que va pasando por el campo levanta la superficie, segregando por uno de sus laterales el césped y por el otro la arena y el caucho. De este modo extrae rollos de 1,80 metros de ancho y 22 metros de largo. Pero los trabajos no pudieron arrancar hasta la tarde debido a un problema logístico de última hora. La furgoneta en la que viajaba la pieza responsable de cortar esas tiras de césped se averió en su camino desde Extremadura y llegó con el lógico retraso.

Un momento de la retirada de los rollos de hierba artificial en el campo de O Morrazo. / Santos Álvarez

Con todo, no habrá variaciones con respecto al cronograma establecido. Esta misma semana quedará retirado todo el césped antiguo, en unas tareas que se complementarán con la eliminación de las porterías y la mejora del riego, en la que también se está trabajando. El proyecto aprobado en su momento contempla la sustitución de los actuales cañones en altura por otros emergentes que se sitúan a ras de suelo y se elevarán ligeramente cuando actúen. Más allá de ajustarse a la normativa y de la evidente mejora estética, habrá una optimización funcional, ya que dispondrán de mayor alcance. También se recoge la sustitución de parte de las tuberías que alimentan este sistema.

A partir de la próxima semana se trabajará ya en la instalación de la nueva superficie. En principio todo apunta a que se mantendrá la base de asfalto por considerarse que se encuentra en buen estado. Sobre ella se extenderá un manto elástico que permitirá amortiguar las acciones de los futbolistas y posteriormente el césped mixto sobre caucho y arena. Se prevén asimismo el cambio de las rejillas de desagüe, y, cuando todo esté instalado, el pintado del campo, tanto para fútbol 11 como para fútbol 8. Si no hay lluvias que puedan retrasarlas, estas labores llevarán unas tres semanas, por lo que el horizonte más optimista que se maneja es que O Morrazo esté renovado para la semana del 22 al 28 de junio.

Una de las láminas levantadas del antiguo césped de O Morrazo. / Santos Álvarez

La actuación pondrá fin a una vieja reivindicación del Alondras, que llevaba tiempo solicitando la sustitución de un terreno de juego inaugurado en abril de 2011 y que ya había superado ampliamente su vida útil, fijada por la Federación Española de Fútbol en los ocho años. La presentación del equipo en las dos últimas temporadas sirvió para insistir en la necesidad de esta obra, mientras el gobierno local iniciaba una tramitación que ha sido más larga de lo esperado y que ha tenido que salvar diferentes obstáculos. La idea inicial era financiar el cambio de césped a través del Plan +Provincia, para lo cual se solicitó un acuerdo de la asamblea del club rojiblanco para la cesión indefinida de las instalaciones. Así se hizo, pero posteriormente se apuntó que la obra no podría ejecutarse con fondos provinciales al no tener la titularidad de las instalaciones el Concello. Se decidió entonces ejecutar el proyecto con fondos propios.

Noticias relacionadas

Limonta presentó la mejor oferta, pero la mesa de contratación consideró que no justificaba suficientemente su solvencia técnica, por lo que la adjudicación recayó en la segunda empresa, Mondo Ibérica. En pleno invierno y con la llegada de las borrascas, el gobierno cangués decidió aplazar el inicio de las obras hasta este mes de mayo, con la llegada del buen tiempo, a fin de que las actuaciones se puedan realizar sin interrupciones.