Juventud
Moaña creará el Consello da Mocidade tras otro encuentro abierto el 5 de junio
REDACCIÓN
Moaña
El Concello de Moaña da un paso más en el proceso de escucha a adolescentes y jóvenes iniciado para poder elaborar una guía de necesidades de la juventud en la villa y constituir el Consello da Mocidade. Tras las jornadas celebradas en el Alto da Praza, el 5 de junio habrá un nuevo encuentro abierto en la Sala de Exposicións del Concello Vello, a las 19.00 horas.
El edil de Mocidade, Kevin González, explica que en el encuentro se compartirán las propuestas que salieron hasta ahora y se iniciarán los pasos para crear el Consello. También habrá un espacio de formación sobre participación juvenil e implicación en la vida del municipio.
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