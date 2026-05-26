La Guardia Civil reconstruye en el puerto de Domaio la muerte de Fadoua Akkar, con la presencia del acusado por presunto homicidio

Un amplio dispositivo del equipo de la investigación judicial sobre la muerte de Fadoua Akkar en el puerto de Domaio estuvo este martes en la zona realizando una reconstrucción de los hechos. Un operativo en el que estuvo presente el hombre que figura como acusado por un presunto delito de homicidio, el moañés A.C.T. y de 47 años. La recreación del presunto homicidio contó con un amplio despliegue de la Guardia Civil, que se encargó de cerrar los accesos al muelle.

El suceso que se investiga ocurrió en la madrugada del 5 de octubre de 2024, cuando el vehículo que conducía el único acusado se precipitó al mar. Junto a él viajaba en el automóvil Fadoua Akkar, una vecina de Salcedo (Pontevedra) de origen marroquí y que tenía 41 años de edad. En el momento de los hechos era su pareja sentimental por lo que la investigación se desarrolla dentro del ámbito de violencia machista. La autopsia confirmó que la mujer falleció ahogada y en los días posteriores sus familiares explicaban que no sabía nadar, una circunstancia que aseguraban que el detenido conocía.

El acusado es un vecino de Moaña y fue detenido pocas horas después de lo que inicialmente se pensaba que era un accidente. Algunos de los testigos que estaban a aquella hora en el puerto de Domaio aseguraron que el coche que conducía aceleró y se adentró en la zona peatonal antes de precipitarse al mar. Esta recontrucción comenzó el lunes y se prolongó durante gran parte de la jornada de este martes, con la presencia en Domaio del acusado.

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El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista, que datan del año 2012 y por los que ingresó en prisión tras ser condenado por la Audiencia de Pontevedra. Una condena que también incluía una orden de alejamiento que estuvo vigente hasta 2020.