La duda del PSOE en Cangas

La posición de los propietarios de fincas en donde la Xunta de Galicia pretende construir 300 viviendas, en A Rúa, dentro de lo que se denomina Plan de Interés Autonómico (PIA) Saiñas, abre un debate en el seno del gobierno local, donde se mantienen posturas diferentes. Mientras el BNG está dispuesto a aprobarlo pero haciendo consta en el acta que el gobierno había presentado otras alternativas a la Consellería de Infraestructuras, el PSOE, duda.

Los socialistas consideran que la corporación municipal del Concello de Cangas no puede aprobar o apoyar algo que llega a pleno con una documentación totalmente insuficiente, como pusieron de relieve los propietarios afectados, que se están organizando y que rechazan la idea de la Consellería de Infraestructuras. Así que no se descarta que el PSOE se abstenga o utilice la famosa fórmula de Cangas de no entrar en votación, que no es otra cosa que una abstención, por mucho que en Cangas se le quiera disfrazar de una cosa diferente.

Lo cierto es que el gobierno local está de acuerdo con el PSOE en que la documentación que se aporta es prácticamente nula, que falta información que se antoja imprescindible, pero también sabe, como sostiene el BNG, que se trata de una iniciativa de la Xunta de Galicia, que es la que va a gestionar la modificación puntual, las negociaciones con los propietarios y las expropiaciones si llega el caso. Ya no se entiende muy bien que este asunto sea llevado a pleno, cuando el Concello de Cangas no tiene ni tendrá ninguna competencia en la construcción de las 300 viviendas; solo advertir que el lugar elegido está muy próximo del río Saiñas.

El grupo municipal del PP es quien más claro lo tiene. Votará sí a iniciar los trámites para la construcción de las 300 viviendas. Basta recordar que se quejó de que no hubiera un pleno extraordinario antes del día 15 de mayo para adoptar esa decisión.

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AV estaba de acuerdo, antes, cuando el asunto se debatió en la junta de portavoces.