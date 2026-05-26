Una condena de un año y medio de cárcel para un cangués por 3,7 gramos de cocaína

El TSXG confirmó la condena a un vecino de Cangas por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, al desestimar el recurso interpuesto por su abogado. Ratificó así la sentencia dictada por la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas. En la práctica supone que el cangués es condenado a un año y siete meses de prisión y una multa de 200 euros, así como al pago de las costas solo de la primera instancia.

Todo ello por llevar, con intención de destinarlas al consumo terceras personas y tras intercambiarlas por dinero, un total de 3,701 gramos de cocaína y 0,171 gramos de heroína. El valor total en el mercado de las drogas se estima en algo menos de 370 euros.

Los hechos ocurrieron en una calle de Cangas a primera hora de la tarde del 9 de diciembre de 2022 y la resolución del recurso se adoptó el pasado 21 de mayo.

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El condenado, que no tenía antecedentes penales, llevaba la droga en tres dosis. Una de 1,829 gramos de cocaína con una pureza del 73,87%, otra de 1,872 gramos de cocaína con una pureza del 73,25% y la tercera de heroína con una pureza del 47,11% y valorada, esta última sustancia, en apenas 15,16 euros. El abogado alegaba, en su recurso, una presunta «ruptura absoluta» de la cadena de custodia de las sustancias.