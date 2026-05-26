Cross escolar
Domaio, una gran pista de atletismo
El 44 Cross de Domaio convirtió la parroquia, el fin de semana, en un circuito para mostrar la velocidad de los vecinos de todas las edades / En la categoría sénior se impusieron Iria Rosendo y Diego Díaz
Domaio se convirtió el domingo en una pista de atletismo gigante, con los jardines del paseo marítimo acogiendo los circuitos de la 44 edición del Cross Escolar organizado por la Asociación de nais e pais de alumnos del colegio de Domaio. La jornada se convirtió en una fiesta con el deporte como protagonista y competidores de hasta 13 categorías distintas. Una cantina de la organización, juegos hinchables para los pequeños y un sorteo de regalos completaron los actos de uno de los eventos de atletismo más históricos de la comarca.
En la categoría sénior se impuso Diego Díaz, seguido por Ignacio Martínez y Óscar Barbosa en entre los hombres. En mujeres ganó Iria Rosendo seguida de María Calvar y Alba López.
En Veteranos I (más de 45 años) ganaron Guadalupe Lodeiro y Juan Gómez. En Veteranos II (más de 65 años) se impuso Manuel Gil. Ya en las categorías de los niños, en alevín ganaron Lena Bermúdez y Roi Paredes; en benjamín hicieron lo propio Laura Camiño u Nico Camino; en minibenjamín se impusieron Carlota Pena y Martín Pérez; y en pitufos de 2020 se subieron a lo más alto del podio Paula Romero y Jacobo Díaz.
En pitufos de 2021 compartieron el primer puesto Carmen Fernández, Samuel Iglesias y René Santoro. Entre los nacidos en 2022 ganaron Carmen Reis, Unai Rodríguez, Marcos López y Neizan Velay. Los del 2023 vieron ganar a Blanca Parada y Mario Piñeiro y los de 2024 a Nora Paredes y Enzo Vázquez. En infantil, por su parte, ganaron Carmen Fernández y Julen Otero y en juvenil Roque González.
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