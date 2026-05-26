La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos

Las motos serán las protagonistas este fin de semana en Bueu. La concentración motera que organiza el Motoclub Moteros do Morrazo cumple 15 años, una edición especial en la que se espera batir todos los récords de asistencia y reunir a más de 6.000 motocicletas. Las inscripciones previas –que son limitadas– ya superan las 300, un indicativo de la afluencia que se puede esperar en un fin de semana en el que además se prevé buen tiempo. Eso sí, desde la organización ponen especial énfasis en que esta fiesta de las dos ruedas no puede alterar ni impedir el descanso de los vecinos. La concentración se celebra en pleno centro urbano y a partir de la una de la madrugada estará prohibido hacer ruido con los escapes y maniobras que pongan en riesgo la seguridad, como los caballitos. «Mucha seguridad vial», es el lema en el que se quiso incidir en la presentación oficial del evento, en el que colaboran Concello de Bueu, Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia.

Una de las novedades de esta edición es que el recinto de la concentración cambia de emplazamiento debido a las obras del Parque Urbano Lugrís, en el entorno de As Lagoas. Así, la carpa y las actividades se trasladan a la finca del recinto de A Estacada. Esto a su vez permitirá habilitar más zonas para el estacionamiento de las motocicletas: la propia explanada de As Lagoas, el entorno del actual skate park y la calle Johan Carballeira, entre los semáforos con Pazos Fontenla y la intersección con Ramón Bares. Entre las novedades de este año destaca la delimitación de zonas estrictamente peatonales, donde estará prohibido el aparcamiento y el tráfico. Serán las calles José María Estévez e Jesús López Cortizo «O Ferrolán», avanza la concejala de Cultura, Carmen García.

La concentración comenzará el viernes, con la apertura del recinto a partir de las 17.00 horas y con un concierto con los grupos La Última Legión y Top Líder desde las 22.00 horas.

El sábado será la jornada más intensa. Por la mañana habrá juegos tradicionales, como tiro a la cuerda o carreras de sacos desde las 12.30 horas. Uno de los momentos más importantes es la ruta por la carreteras de la comarca, que saldrá desde el entorno de As Lagoas a las 17.00 horas. El año pasado se reunieron entre 5.000 y 6.000 motos, una cifra que se espera superar. El recorrido incluirá el centro de Bueu, la carretera PO-551 en dirección a Cangas pasando por A Graña, Trasouto, A Portela y bajando por A Madalena hasta llegar a la rotonda de los mejillones, en Pedra Alta. Desde allí se enfilará hacia Aldán, donde habrá una parada un pincho en la explanada del puerto, y luego de nuevo hacia Bueu pasando por Beluso.

Plano con las zonas delimitadas para el estacionamiento de motos durante la concentración motera de este fin de semana en Bueu. / C.B.

A las 19.00 horas llega otro de los clásicos de la concentración de Bueu: la exhibición de stunt por parte del piloto y especialista Paulo Martinho. Será en la calle Ramón Bares, que permanecerá cortada al tráfico entre las 14.00 y las 21.00 horas. A las 20.30 horas, antes de la cena para los inscritos, habrá una actuación musical de Son das Tabernas.

Ruta de las antorchas en homenaje a los fallecidos

Pasada la medianoche del sábado saldrá la ruta nocturna con antorchas, un recorrido por Bueu en homenaje a los moteros fallecidos. Al regresar al lugar de As Lagoas comenzará una fiesta con queimada y la actuación de Dj Chimo Cabreira, Dj Charlie y Dj Trafic House. Una de las representantes del Motoclub Moteros do Morrazo, Tania Loira, insistió en la presentación oficial del evento que este año se establecerán normas y medidas para garantizar el civismo y el descanso de los vecinos, como la prohibición de hacer ruido con las motocicletas a partir de la una de la madrugada. «Esperamos un reforzo da Policía Local e Guardia Civil para iso», manifiesta.

Este mismo lunes hubo una reunión de coordinación de seguridad y tráfico en el Concello de Bueu, con representantes municipales, Policía, Guardia Civil y organización.

El cierre de esta decimoquinta concentración motera será el domingo, con una ruta hasta Marín con salida a las 11.30 horas y con una sesión vermú desde las 12.30 horas, que estará amenizada por la charanga Charandonga. El telón se bajará con la entrega de trofeos.

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La gran fiesta de las motos de Bueu cuenta además con el apoyo de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, subraya que este evento «vai moito máis alá da concentraciónxa que supón unha importante inxección económica para Bueu». Por su parte, el diputado provincial Ricardo Martínez, que reconoció ser motero, puso en relación la concentración motera de Bueu con el lema de la campaña de turismo de la Diputación para este año, «A túa meta, o teu destino», una idea con la que se quiere posicionar a la provincia de Pontevedra como un referente en el turismo deportivo.