La UTE Gestión Cangas retoma el proyecto del depósito de Piñeiro para dar presión a zonas alejadas de Aldán y O Hío

El proyecto de recuperación del depósito de agua de Piñeiro para dar presión a las zonas alejadas de Aldán y O Hío había comenzado en 2018, pero por una serie de inconvenientes se retrasó. Si qe es cierto que se puso en marcha la primera parte del proyecto, que es el abastecimiento a Herbello, pero falta la conexión al depósito de Piñeiro. Fue en enero de 2026, cuando la UTE Gestión Cangas decidió retomar la actuación no ejecutada del proyecto debido a los problemas de suministro en época estival, registrados en el año 2025, para lo que planteó una alternativa, ya consdierada en el proyecto de 2017, basada en la instalación de un sifón en el depósito que permita la circulación del agua pro el punto alto de la tubería de conexión con la red de Herbello.

Las obras consisten en la instalación de un sifón en la parte exterior del depósito de Piñeiro. El sifón estaría anclado a la pared lateral del depósito y fijado al techo del mismo, dispondría de una válvula de pie, aspiraría del punto bajo del interior del depósito, conectándose con la tubería existente, y dispondría también de una tubería de cebado. Esta solución es técnicamente viable si se mantiene el nivel de depósitos en valores máximos, para reducir así la altura efectiva del sifón, evitando así presiones negativas excesivas que podrían dar como consecuencia el descebados frecuente del mismo. El funcionamiento sería pasivo, por gravedad, sin necesidad de bombeo y, por lo tanto, sin necesidad de una acometida eléctrica.

El presupuesto de esta obra se calcula, según el informe técnico, en 45.518 euros. Está previsto que se tengan que hacer demoliciones, excavaciones y rellenos y se instale un grupo de presión, así como obras de reposición. Hay que destacar que las obras ya realizadas que figuran en la primera parte del proyecto permitieron dar servicio a las viviendas inicialmente previstas y a algunas otras no contempladas en el proyecto.

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La recuperación de los depósitos que están abandonados es la fórmula escogida por el gobierno local y también por la propia concesionaria de agua para que en zonas alejadas de las parroquias a bombeo el agua pueda tener la misma presión que al principio. La baja presión del agua es una de las quejas que exponen todos los años los vecinos de las zonas alejadas de Aldán y O Hio. Se trata de una situación que provoca numerosos perjuicios a los usuarios.