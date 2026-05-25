Técnicos de Cultura analizarán los restos de platos antiguos hallados por la flota de la vieira en la zona de Rande

Los restos de platos antiguos descubiertos por los marineros de la flota de la vieira de Cangas en su última campaña de marzo y abril en la zona de Rande, que empezaron a aparecer en sus rastros al subir el molusco bivalvo, la mayoría de ellos con logotipos de navieras trasatlánticos de la época de la emigración, ya entraron en los despachos para ser analizados. El pasado jueves, una patrulla de la Policía Autonómica se personó en la Cofradía de Cangas y convocó a la flota de la vieira para llevarse los restos de platos y de cubertería que habían encontrado y que ellos mantenían perfectamente guardados en sus casas, para valorar su antigüedad. Los agentes informaron a los marineros que todos los hallazgos con más de cien años de antigüedad deben de pasar a ser custodiados por la administración pública, de acuerdo a la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, y se les aseguró que en el caso de no tener ese valor, las piezas les serían devueltas.

Los platos recuperados por los marineros tienen logotipos de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y Compañía, funada en Cuba enm 1849, o de la alemana Norddeustscher Lloyd, conocida también por las siglas NDL.

Sobre este operativo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, que preside José López Campos, confirma que la Policía Nacional Adscrita (UPA) desplazó una patrulla del Equipo de Resposta Policial (Erpol) a la Cofradía en un "dispositivo de recuperación controlada co obxeto de asegurar, documentar e trasladar as pezas para a súa análise técnica". Añade que la cofradía colaboró en la localización y recuperación del material y que se trata de un operativo de la Xunta con coordinación y elaboración continua entre distintos departamentos, entre los que se encuentra la UPA y Cultura "pescudando sobre bens do dominio público". Señalan que hoy está previsto que los técnicos empiecen a revisar los restos "para comrpobar de que tipo de bens se trata e proceder segundo esta determinación".

La flota de la vieira estaba muy ilusionada con estos hallazgos y confiaba que en un futuro pudieran exhibirse en Cangas para todo el público, incluso que formaran parte de un futuro espacio dedicado al mar.

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La actuación policial no dejó de sorprender en el sector porque se realizó sin previo aviso. La Consellería sólo se había pronunciado cuando se le preguntó, una vez que aparecieron los primeros platos en abril, si había previstas nuevas prospecciones subacuáticas en la zona. Confirmaron que no había y que las últimas realizadas por parte de la Xunta fueron entre 1990 y 1993 en las que se localizaron y documentaron varios pecios, entre ellos O Lastre, O Toxo y Tambor. Añadió que en la década de 2000, las campañas realizadas localizaron unos 340 puntos de elementos a verificar y que en la última actuación, los trabajos se dedicaron a comprobar más del 50% de estos puntos, de los cuales algunos podrían estar relacionados con la batalla de Rande. En el Catálogo de Bienes de Valor Cultural en el Litoral constan hasta ocho pecios vinculados a la batalla de Rande, dentro del municipio de Redondela.