Atención sanitaria en Moaña
Sumar exige la apertura del centro de salud «tras un retraso injustificable»
Redacción
Los miembros del Movimiento Sumar Galicia de O Morrazo, que participaron este fin de semana en la conferencia «Política Nacional Galicia fai fronte: dereitos e futuro» sobre el presente y el futuro del municipalismo gallego, entra en el debate sobre la sanidad de Moaña. Exige al Gobierno gallego y al PP que «dejen de marear la perdiz» sobre un asunto «de tanta trascendencia para los vecinos» sobre si el nuevo centro de salud abrirá o no con urgencias.
Sara de Matos, coportavoz de Sumar en la comarca, rechaza la excusa de que, de abrirse sin urgencias, sería porque solo habría un equipo médico disponible. «Eso evidencia la falta clamorosa de personal sanitario y lo que corresponde es la contratación de más personal».
Sumar exige la apertura inmediata del nuevo centro de salud «que acumula un retraso injustificable». Pide una convocatoria de reunión de la Plataforma en Defensa da Sanidade abierta a todos los ciudadanos.
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