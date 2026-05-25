Defensa da Sanidade de Moaña condena el ataque a la ambulancia y rechaza que se les acuse: «No necesitamos la violencia, nos asiste la razón en lo que reclamamos»

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, que encabeza las concentraciones semanales para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues está centralizado en Cangas desde marzo de 2020, salió al paso este lunes ante el ataque vandálico con huevos a la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería que tiene su base delante de la Casa do Mar. Considera «lamentable» el ataque a la ambulancia y manifiesta que el objetivo del colectivo es «defender la sanidad pública en nuestro concello siempre dentro del respeto a las normas básicas de convivencia y a las personas, así como a los bienes públicos y privados». Condena cualquier actuación fuera de las normas básicas de convivencia «porque no precisamos recurrir a ellas, ya que nos asiste el motivo principal: tenemos razón en lo que reclamamos».

Defensa da Sanidade añade que no permitirá que se les acuse «de acciones de las que no somos responsables, ni que se utilicen actos que no tienen nada que ver con nosotros para desviar la atención del problema más grande que tiene Moaña, que es la falta de urgencias por decisión política de la Xunta».

Concluye la plataforma insistiendo en que la presencia en Moaña de una ambulancia de soporte vital avanzado «fue un logro conseguido gracias a la lucha continuada de los vecinos», y pide que ello no sirva para paliar «el secuestro del PAC de Moaña en Cangas», ya que el servicio de este vehículo de emergencias médicas «no es suficiente» para cubrir la necesidad de atención 24 horas y los siete días a la semana.