El PP pide al Pleno de Moaña condenar el ataque vandálico a la ambulancia y el gobierno local (BNG) le acusa de «criminalizar» las protestas por el regreso de las urgencias

El ataque vandálico con huevos que sufrió, en la noche del viernes al sábado, la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) del 061, que tiene su base frente a la Casa do Mar en Moaña, sigue centrando el debate político y llegará al pleno de este jueves merced a una moción del PP. En ella se pide que toda la Corporación condene este ataque «y cualquier tipo de sabotaje que amenace el trabajo de los profesionales sanitarios en nuestra villa». Asimismo, el PP solicita que se inicie una campaña para promover que Moaña «es un pueblo en donde nuestros sanitarios son siempre bienvenidos y podrán desarrollar su trabajo sin crispación y sin riesgo para su integridad».

Esta moción no sentó bien al gobierno local, del BNG, que considera que el principal partido de la oposición «trata de criminalizar» las protestas semanales para exigir el regreso del servicio de urgencias, centralizado en Cangas desde marzo de 2020 y encabezadas por la propia alcaldesa, Leticia Santos.

La portavoz del BNG, María Ortega, recuerda que fueron los vecinos que protestan desde hace 237 semanas «los que hicieron todo lo posible para que Moaña tuviese esta ambulancia de refuerzo, y parece que pretenden convertirlos en responsables del ataque». Insiste el ejecutivo local en que el ataque a la ambulancia «fue un acto vandálico condenable, como todos los actos vandálicos», y carga contra el PP «por no condenar, por ejemplo, los huevos que nos tiraron a los concejales en la asamblea de la Mancomunidade en Cangas», en referencia a los disturbios de octubre por la subida de la tasa de recogida de la basura. Para Ortega, «los que sufren una agresión institucional constante son los vecinos de Moaña por el secuestro de su servicio de urgencias en Cangas».

La moción del PP, sin embargo, no hace referencia, ni en sus puntos de acuerdo ni en su exposición de motivos, a las protestas semanales sobre las urgencias. Pide, eso sí, que «nadie use la sanidad para fomentar la violencia; no valen medias tintas». Asimismo, reclama que «los radicales que se dedican a atacar los activos sanitarios, que son de todos, no pueden ganar».