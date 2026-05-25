Moaña contrata el proyecto de arreglo de la calle paralela a la playa de O Con y hará otro para el mirador de A Masandía

El Concello de Moaña aprobó este lunes, en Xunta de Goberno Local, la contratación menor del servicio para redactar el proyecto de estabilización estructural y reconstrucción integral del tramo final de la calle José Costa Alonso, en la zona paralela a la playa de O Con, que sufre hundimientos desde hace años. La actuación responde al compromiso alcanzado en abril con Costas del Estado, por el que será la Administración local la encargada de redactar el proyecto de mejora integral del entorno de esta playa, la única del municipio con bandera azul y que presenta riesgo de desplome en varios puntos.

Para agilizar la tramitación, el gobierno local ha decidido dividir la intervención en dos fases. En los próximos días también prevé contratar el anteproyecto para actuar en el muro de contención del mirador de A Masandía, cuyo acceso permanece cerrado a los vecinos desde hace más de seis años. Las grietas visibles en la estructura evidencian un deterioro progresivo. El concejal de Obras, Daniel Costas, explicó que el estudio encargado debe analizar las alternativas necesarias para reducir, en la medida de lo posible, el impacto del oleaje sobre el vial.

El acuerdo alcanzado en abril entre la alcaldesa, Leticia Santos, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, compromete a la Dirección General de la Costa y el Mar a encargar “de inmediato” un estudio que analice la viabilidad de una actuación en el mar. El objetivo es reducir la energía de las olas antes de que impacten contra la costa.

Desde el Concello se entiende que el cambio climático y la mayor virulencia de los temporales podrían provocar nuevos daños en el entorno incluso después de acometer las obras. Por ello, la intención es “afrontar el problema de forma global”.

En los últimos años, los socavones en el tramo de la calle paralelo al arenal han sido cada vez más frecuentes. En diciembre de 2025 fue necesario cortar el paso de vehículos hasta ejecutar una reparación provisional. El acceso en coche para los residentes no se reabrió hasta la primavera. Además, una parte de la playa permanece cerrada a los bañistas desde hace años por la caída de cascotes sobre la arena.

Una vez analizadas las alternativas y redactados los proyectos, ambas administraciones volverán a reunirse para definir quién asumirá la financiación de la reforma integral de este tramo del litoral de la parroquia de Tirán, cuyo coste se prevé elevado.