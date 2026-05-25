Fiebre por el furancho en Coiro

Cangas tiene en Serafín Docampo a uno de sus grandes activistas en la promoción del municipio, un hombre, que estudió para aparejador, que tanto promulga la cultura gallega, como el cuidado de los montes comunales en la parroquia de Coiro, la promoción del dominó, su otra gran pasión por la que preside el club de O Morrazo y ahora se ha metido en el mundo del furancho. En su casa del barrio de Rosada, en Coiro, acaba de abrir, por primera vez, uno de estos establecimientos tradicionales para vender el excedente dl vino de sus viñas que cultiva en San Amaro, en su parroquia natal de Aldán, y en sólo unos pocos días, “Chorima”, como así se llama el establecimiento en honor a la flor de un gran toxo que preside el jardín, se ha convertido en masivo lugar de peregrinación de vecinos en la comarca.

Serafín Docampo con su familia, que se encarga del furancho:su sobrina Lucía Docampo, su mujer Tina, su hija maría y la perra Leda. / Santos Álvarez

No sólo la gente acude para disfrutar de la cosecha de vino de variedades autóctonas, si no de las actuaciones improvisadas de música popular gallega y degustar los platos propios de furancho como tortilla, empanada, oreja o raxo, que en la cocina preparan su mujer, Tina, con su sobrina Lucía, mientras que él, con su hija María y su yerno Yose, se encargan de las mesas, todos ellos con la camiseta negra y las letras de "Chorima" que distingue a la familia. Docampo no sólo vende vino, sino cultura gallega, algo que él vive y lo demuestra cuando se escapa de las mesas y se mezcla entre los músicos que animan el furancho, tocando el capacho.

Asegura que las viñas -tiene media hectárea- le dieron bastante vino y la familia le animó a abrir este furancho que estará funcionando hasta el 30 de junio en horario de 12:00 a 15:0 y de 19:00 a 24:00,que es el horario reglamentario que permite el Concello, y en el que ha solicitado la venta de 1.200 litros de vino albariño y 750 de tinto.

Gente en el furancho. / Santos Álvarez

Desde que abrió en las Letras Galegas, la afluencia de personas ha sido una locura, asegura el cangués, con una media de más de 200 diarias y lo que no une el Concello, lo hace esta casa por donde han pasado ya políticos de todas las siglas. También lo hacen grandes de la gaita en O Morrazo, como el hijo del "Ghaiteiriño de Aldán" o compañeros del Entroido de Aldán, en donde también Serafín Docampo es uno de sus impulsores; que están protagonizado conciertos improvisados que remueven sentimientos. En su casa también hubo cabida para el folclore más joven con las niñas pandeireteras de grupos locales como Tromentelo o Lembranzas da Ría, que ofrecieron un concierto que califica de "espectacular" .

Actuación de música popular en el establecimiento. / Fdv

La comarca de O Morrazo, especialmente Cangas, siempre ha rendido culto al furancho y existen familias que llevan varias generaciones abriendo este tipo de establecimientos tradicionales en sus casas para vender el excedente de la cosecha de vino. El Concello autoriza los furanchos del 1 de diciembre al 30 junio y por un período no superior a tres meses.

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Niñas pandeireteiras en el furancho. / Fdv

En la última campaña, el Concello autorizó la apertura de 25 furanchos, de los cuales 7 estaban en Darbo,7 en O Hío, 1 en Aldán, 1 en Cangas parroquia y 9 en Coiro. Esta última parroquia es la que mayor número de establecimientos abrió esa temporada compitiendo con Darbo que también es unan parroquia furancheira en Cangas junto a O Hío. En la temporada de 2022-2023 abrieron 7 furanchos en Darbo, 11 en O Hío, 1 en Cangas y 10 en la zona de Espíritu Santo en Coiro. En la temporada siguiente, Darbo tomó delantera con 8 de estos establecimientos, O Hío bajó a 8, Cangas parroquia siguió con uno y Coiro había bajado a 7. En este balance llama la atención la escasez de furanchos en Aldán.