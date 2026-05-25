El FIC Bueu abre la convocatoria para la Sección Escolas Galegas
El Festival Internacional de Cinema de Bueu ha abierto la convocatoria para participar en la Sección Escolas Galegas de su decimonovena edición. La convocatoria está abierta a todas las obras audiovisuales realizadas durante los dos últimos cursos que no fuesen presentadas anteriormente en el certamen. Podrán concurrir centros de Educación Especial, Infantil, Primaria y Secundaria, así como facultades y escuelas de formación audiovisual con sede en Galicia.
La temática de las obras es libre y los cortos de los centros educativos tendrán una duración máxima de 20 minutos, que se amplía a 30 para facultades y escuelas de cine. Deberán estar rodadas en gallego o castellano, o bien estar subtituladas con alguna de estas dos lenguas o el inglés. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de junio.
Habrá tres categorías competitivas: Educación Especial, Infantil y Primaria, Educación Secundaria, y Facultades e Escolas de Cinema Galegas. Los trabajos seleccionados se anunciarán durante el mes de agosto y serán proyectados en el festival, que se celebrará del 4 al 19 de septiembre.
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